477. Mesir Macunu Festivali'ne Görkemli Açılış

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenle başlayan etkinlik ve Fatih Sergi Salonu'ndaki 'Dünden Bugüne Manisa' fotoğraf sergisinin açılışına Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de katıldı.

477. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'nin açılış etkinlikleri töreni Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenle başladı. Törene Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Genel Sekreter Yardımcıları Yılmaz Gençoğlu ve Mustafa Genç, Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, Başkan Danışmanı Azmi Açıkdil, ilçe kaymakamları, Büyükşehir Belediyesi daire başkanları, Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Arnavutluk, Sırbistan ve Ukrayna'dan gelen misafirler ve vatandaşlar katıldı. Tören, Arnavutluk, Sırbistan ve Ukrayna'dan halk dansları topluluklarının dans gösterisiyle başladı.

Coşku Her Yıl Artıyor

Açılış töreninde konuşan Manisa'yı Mesiri Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, uluslararası festivalde her geçen yıl coşkunun arttığını belirterek, "Festivallerin şehirlerin tanıtımında ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. En önemlisi festivalin devamlılığı. Bizim 477 yıl süren bir festivalimiz var. İçinde tarihi, kültürü, sağlığı barındırıyor. Çok güzel bir geleneğe sahibiz" dedi. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ise, Manisa Mesir Macunu Festivali'nin Anadolu'da inşa edilen merhamet, şifa ve paylaşma medeniyetinin göstergelerinden birisi olduğunu belirterek,"Şehrimizin tanıtımı ve turizmden hak ettiğini alabilmesi açısından da çok daha iyi değerlendirilmesi gerektiğini de düşünüyoruz. Bu noktada da olumlu adımların atılıyor olması şehrimiz ve geleceğimiz adına da son derece önemlidir. Bu konuda Büyükşehir Belediyemize maddi manevi ve fiziki katkıları için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Başkan Ergün'den Sanatçılara Teşekkür

Törende konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ise, Manisa'nın tarihiyle, kültürüyle ve doğal güzellikleriyle güzel Türkiye'nin eşsiz şehirlerinden bir tanesi olduğunu belirterek sözlerine başladı. Başkan Ergün, "Bu güzel şehrimizin kültürü, örf ve adetleri, gelenekleri ve çeşitli uygarlıklara ev sahipliği yapmış olması, bizi diğer yerleşim yerlerinden farklı kılan en önemli özelliklerimiz. Mesir Macunu Festivali de bizi diğer şehirlerden farklı kılan oldukça köklü bir festival. Birazdan festivalimiz kapsamında sanatçılarımız elinde can bulmuş birbirinden güzel resim, fotoğraf, el sanatları ve geleneksel sanatlar sergilerinin açılışını gerçekleştireceğiz. Yıllardır büyüklerimizin de bildiği gibi Manisa'nın binlerce insanını evlendirmiş nikah salonunu, tüm Manisalıların kullanabileceği gibi kültür merkezi olarak revize ettik. Buranın da açılışını yapma gurunu birazdan yaşayacağız. Öncelikle burada sergi açan, bu sergilere emek veren tüm sanatçıları tebrik ediyorum" dedi.

"Mesir bizim güzide festivalimiz"

477 yıldır kutlanan ve UNESCO tarafından İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası listesine alınan Mesir Macunu Festivali'nin, Manisa'mızın güzide bir festivali olduğunu vurgulayan Ergün, "Bu düşünceden hareketle bu köklü festivalimizi yaşatmak ve gelecek kuşaklara en iyi şekilde anlatabilmek, hepimizin en önemli görevleri arasındadır. Bu bilinçle Sayın Valimiz öncülüğünde Manisa Büyükşehir Belediyesi, Şehzadeler Belediyesi, Manisa'yı Mesiri Tanıtma ve Turizm Derneği olarak bu köklü geleneğe gerekli katkıyı sağlıyoruz. Bu katkımızı üstüne katarak, şehrimizi en güzel şekilde tanıtarak vermeye devam edeceğiz. Festival kapsamında açılan sergilere katkı sağlayan tüm sanatçılarımıza ve emeği geçen herkese bir kez daha ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 477'nci Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'mizin de hayırlı olmasını diliyor, bu köklü geleneğe katkısı bulunan tüm kurumlara ve onun değerli başkan ve yöneticilerine saygılar sunuyorum" diye konuştu. Konuşmaların ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi Fatih Sergi Salonu'nu açılışı gerçekleştirildi. Başkan Cengiz Ergün, Manisa Valisi Hakan Güvençer ile birlikte "Dünden Bugüne Manisa Fotoğrafları" sergisini gezdi.