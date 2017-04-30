477. Mesir Macunu Festivali Kortej Yürüyüşüyle Başladı
477. Mesir Macunu Festivali kortej yürüyüşüyle başladı Kortej yürüyüşü renkli görüntülere sahne olduMANİSA - Manisa'da, 477. kez düzenlenen Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, kortej yürüyüşüyle başladı.
477. Mesir Macunu Festivali kortej yürüyüşüyle başladı
Kortej yürüyüşü renkli görüntülere sahne oldu
MANİSA - Manisa'da, 477. kez düzenlenen Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, kortej yürüyüşüyle başladı.
UNESCO'nun Dünya Somut Olmayan Kültürel Miras Listesine giren 477'nci Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, Hükümet Konağı önünden Sultan Camisine kadar devam eden kortejle başladı. Korteje, Kültür Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Manisa Milletvekilleri Tur Yıldız Biçer, Mazlum Nurlu, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, ilçe belediye başkanları, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, çok sayıda ülkenin büyükelçisi, yabancı ülkelerin delegasyonları, halk oyunları ekipleri ve vatandaşlar katıldı.
Tarihi şahsiyetler temsil edildi
Kortej yürüyüşüne Manisa Belediyesi mehter takımı eşlik ederken, kortejde Manisa'da yetişen Osmanlı Padişahları ve şehzadeleri ile tarihi şahsiyetler temsil edildi. Temsili Hafsa Sultan'ı televizyon programcısı Cansu Canan Özgen, temsili Merkez Efendi'yi de tiyatro ve sinema oyuncusu Gaffur Uzuner canlandırdı. Protokol ve çok sayıda vatandaş, Hükümet Konağı önünden Sultan Camisine kadar yürüdü. Kortej sırasında protokol üyeleri evlerinin balkonundan ve yolun kenarlarında toplanan halkı selamladı. 6 ton Mesir macununun saçılacağı meydanda ilçelerden de takviye edilen çok sayıda polis güvenliği sağladı.
(ÖND-