47 Suçtan Aranan Kişi Yakalandı

İZMİT'te, polisin TEM gişelerinde yaptığı kontrolde dolandırıcılık yaparak 47 suçtan aranan 45 yaşındaki Serkan Çelen yakalandı.



İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri TEM Kandıra gişelerinde denetimde bulundu. Polis, şüphelendiği bir kişiyi araçtan indirerek, araçta ve üzerinde aramada bulundu. Serkan Çelen'in kimliği sorgulanırken, 47 suçtan arandığı tespit edildi. Serkan Çelen'in bilişim sistemleri, banka ve kredi kurumlarını kullanarak dolandırıcılıkta bulunmak suçlarından arandığı, Antalya, Ankara, İzmir, Isparta ve Düzce'de 47 kişiyi dolandırdığı tespit edilirken, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



- İzmitkocaeli