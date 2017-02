47 Soul' Rabat'ta

Filistinli müzik grubu 47 Soul video klipleri 'Intro To Shamstep' ile Youtube'ta 3 milyon kez izlendi. 2013 yılında Ürdün'de kurulan grubun konser biletleri yok satıyor.



Arap folk dansı Dabke ritimleriyle bezeli parçalarıyla ünlenen grup Rabat'ta düzenlenen Visa For Music isimli müzik festivalinde Euronews'ın sorularını yanıtladı.



47 Soul üyeleri Arap halkının bir birlik olamamasından dert yanıyor. Tareq Abu Kwaik konuyla ilgili: "Arap halkı olarak seyahat edebilme özgürlüğümüz olsaydı ve Avrupalılar gibi sınırsız şekilde oradan oraya geçebilseydik, bir birlik kurabilseydik her şey farklı olurdu. Ben en büyük problemin birbirimizi tanımamamızdan kaynaklandığını düşünüyorum. İlk kez burada Fas halkını tanıma fırsatım oldu. Çoğu şey hakkında aynı şeyleri hissediyoruz ama daha yakından tanışmalıyız, bir araya gelmedi aynı sofraya oturmalıyız" sözlerine yer verdi.



'47 Soul' şu sırlaar Avrupa turnesinde.



Auteur: avatar"/>euronews-tr



Tags: Müzik Festivali Rabatta Ürdün Filistin politikası Soul İsrail-Filistin Barış Süreci Gepost: 03 februari 2017