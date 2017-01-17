47. Dünya Ekonomik Forumu

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Donald Trump yönetiminin önceki döneminin diplomatik başarılarını bozmasını beklemediğini söyledi.



Kerry, İsviçre'nin Davos kasabasında gerçekleştirilen 100'den fazla ülkeden 3 bine yakın iş adamı, siyasetçi, akademisyen ve STK temsilcisinin katıldığı 47'nci Dünya Ekonomik Forumu (WEF) toplantısında konuştu.



Görev süresinin üç gün sonra tamamlanacağını vurgulayan Kerry, "Dışişleri bakanlığım bitiyor ama ben bitmiyorum. Küresel konularda hayatımı aktif ve katılımcı olarak sürdüreceğim." diye konutu.



Obama yönetiminin ekonomik ve siyasi başarılarına değinen Kerry, "Bu dönemde ABD, dünyanın açık ara en güçlü ekonomisi oldu. Dolar yıllardır olmadığı seviyede yüksek değerlere ulaştı. ABD küresel ortamda pek çok farklı krizle eş zamanlı mücadele edebildi." ifadesini kullandı.



Kerry, Trump yönetiminin önceki yönetimin diplomatik başarılarına zarar vermesini beklemediğini kaydetti.



Bu yıl "Duyarlı ve Sorumlu Liderlik" ana temasıyla düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nun en dikkat çeken ismi Çin Devlet Başkanı Şi Cinping oldu.



Dünya Ekonomi Forumu'nda, başta Suriye krizi olmak üzere dünyadaki çatışmalar dahil pek çok sorun ele alınıyor. Bu yılki zirve, küresel iş birliğini güçlendirmek, ekonomik büyümeyi canlandırmak, kapitalizmin reformu ve 4'üncü Endüstri Devrimi'ne hazırlanmak konularına odaklanıyor.



Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in Davos'ta düzenlenecek bazı oturumlarda konuşma yapması bekleniyor.