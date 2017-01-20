46 Yıllık Öğretmen, Mesleğine Gözyaşlarıyla Veda Etti

Siirt Atatürk İlkokulunda görev yapan ve 46 yıldır çocukları geleceğe hazırlayan Mukaddes Yeşilbaş, öğrencilerine son karneyi vererek çok sevdiği mesleğine veda etti.



Siirt Atatürk İlkokulunda görev yapan ve 46 yıldır çocukları geleceğe hazırlayan 65 yaşındaki Yeşilbaş, öğrencilerine son karneyi vererek öğrenci ve velilerin gözyaşlarıyla çok sevdiği öğretmenlik mesleğinden emekli oldu.



Yeşilbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1971'de Siirt Kız İlköğretmen Okulundan mezun olduktan sonra göreve Siirt'in Gökçebağ beldesinde başladığını, Yozgat ve Bitlis'te görev yaptıktan sonra Siirt'e döndüğünü söyledi.



Yıllardır hayatını öğretmenlik mesleğiyle geçirdiğini belirten Yeşilbaş, şöyle konuştu:



"Mesleğimi çok seviyorum ve büyük bir mutluluk duyuyorum. Mesleğime olan sevgim ve bağlılığım olmasaydı bu kadar yıl çalışmazdım. Fakat çalıştıkça ona olan bağlılığım daha da arttı ve ayrılmam bana çok zor geldi. Son karneleri dağıtınca çok duygulandım ve onları nasıl bırakacağımı bir türlü hazmedemedim. Çünkü onlar çiçek bahçemdi. Onları görünce her şeyi unuturdum. Çocuklarıma öğreteceğim en az bir sözcük, en az bir kavram beni mutlu ediyordu."



Atatürk İlkokulunda 30 yılını doldurduğunu ve emeklilik yaşının geldiğini anlatan Yeşilbaş, evine kavuştuğu için sevindiğini, okuldan ve öğrencilerden ayrı kalacağı için ise üzüldüğünü aktardı.



46 yıllık öğretmenlik hayatında son cümlesinin "Şiddete hayır" olduğunu vurgulayan Yeşilbaş, "Öğretmenlik hayatım boyunca eğitimin öğretimden daha önce geldiğini devamlı söylerdim. Bizim sloganımız devamlı 'Şiddete hayır'dı. 'Şiddete hayır' dediğimiz zaman çocuklar kucaklaşıp birbirlerine sarılırlardı. Bu sloganımızla çocukların birbirleriyle daha iyi geçinmelerini, dostluk, beraberlik, kardeşlik kavramları içinde yürütmesini istiyorduk." dedi.



Sevgi gören çocuğun her şeyi başaracağını, itilen ve azarlanan çocukların ise başarılarını kaybedip başarısızlığa sürükleneceğini dile getiren Yeşilbaş, bu nedenle öğretmenlere tek mesajının öğrencilere sevgiyle bağlanmaları olduğunu sözlerine ekledi.



"Örnek bir öğretmendi"



Atatürk İlkokulu Müdürü Metin Turhan ise Türkiye'nin çeşitli yerlerinde çalışan Yeşilbaş'ın 46 yıldır etrafını aydınlattığını söyledi.



Çocuklara yol göstermesinden ve etrafına ışık saçmasından dolayı Mukaddes öğretmene teşekkür eden Turhan, "Kendisi bizler için bir rehberdi. Bir ablaydı, aynı zamanda da örnek bir öğretmendi. Bu yüzden onu kaybettiğimiz için hakikaten çok üzgünüz." diye konuştu.



Mukaddes Yeşilbaş'ı gözyaşlarıyla uğurlayan velilerden Rabia Kaya, 3 yıl önce tanıştıkları Mukaddes öğretmenle ayrılmanın üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.



Mukaddes öğretmenden ayrılmalarının kendileri için çok zor olduğunu ifade eden Kaya, "Oğlum Kerimcan, çok başarılı bir öğrenci değildi, ama Mukaddes öğretmenin sayesinde çok başarılı bir öğrenci oldu. Verdiği bütün emekler için kendisine çok teşekkür ediyoruz. Ona çok alışmıştık ve bu yüzden emekli olduğu için çok üzüldük. Onu bir öğretmen değil, annemiz gibi görüyorduk." görüşünü kaydetti.



Muakddes öğretmen, okul önünde düzenlenen törende öğrencilerin alkışları eşliğinde uğurlandı.