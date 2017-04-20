46 Sanık Çete Davasından 7 Yıl Sonra Beraat Etti

İzmir merkezli olarak 10 ilde, 2010 yılında 'İhaleye fesat karıştırma, tehdit, şantaj' gibi suçlara karıştıkları iddiasıyla, aralarında Ergenekon davasının sanığı İbrahim Şahin ile bağlantılı olduğu öne sürülen iş adamı Ahmet Memiş ve Alsancak Diş Hastanesi Başhekimi Ali Şahinoğlu'nun da bulunduğu 46 sanığın yargılandığı davada tüm sanıklar 7 yıl sonra beraat etti.



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2010 yılı Mart ayında yürütülen soruşturma kapsamında 10 ilde 40 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Operasyonda, aralarında 'Ergenekon' davasının sanığı İbrahim Şahin ile bağlantılı olduğu öne sürülen iş adamı Ahmet Memiş'in yanı sıra Alsancak Diş Hastanesi Başhekimi Ali Şahinoğlu, Alsancak Diş Hastanesi Müdürü Celal Ünal, Ege Üniversitesi Hastanesi Müdürü Nevzat Kaya, Ergenekon davası sanıklarından emekli albay Levent Göktaş'ın sahibi olduğu güvenlik firmasının ortaklarından emekli astsubay İbrahim Gülmez, genel müdürü Ufuk Sever'in bulunduğu 46 kişi hakkında çete suçundan dava açıldı. 'İhaleye fesat karıştırma, yaralama, şantaj ve baskı kurma' gibi çok sayıda suça karıştığı belirlenen şüphelilerin borçlu iş adamlarının evlerine gidip ailelerini silahla tehdit ettikleri ileri sürülmüş, ayrıca bir iş adamının boşanmak üzere olduğu eşini izleyip arkadaşıyla fotoğraflarını çektikleri, tehdit ettikleri, iş adamının da bu fotoğrafları çocuklarının velayetini almak, tazminat ve nafaka ödememek için kullandığı iddia edilmişti. Sanıkların, Ege Üniversitesi ve Alsancak Diş Hastanesindeki ihaleleri kendilerine yakın firmaların almasını, bunun gerçekleşmemesi durumunda ihalenin iptal edilmesini sağladıkları iddiaları da yer almıştı.



Soruşturmayı yapan savcı da hakimlerde FETÖ'den tutuklandı



İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davada bazı şüpheliler tutuklanmış, yapılan itiraz üzerine serbest bırakılmıştı. Özel yetkili mahkemelerin kapatılması üzerine 10.Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dava, İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlandı. Yapılan karar duruşmasına katılan çok sayıda şüpheli ile avukatları, soruşturmayı yürüten ve iddianameyi düzenleyen Cumhuriyet Savcısı ile davaya bakan hakimlerin FETÖ üyesi olmak suçundan tutuklandıklarını, müvekkillerine kumpas kurulduğunu söyleyerek beraat talebinde bulundu.



Tüm sanıklara beraat



İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde son duruşması görülen davada, şüpheliler ile sanık avukatlarının beraat talebi üzerine mahkeme heyeti, karar vermek için duruşmaya bir saat ara verdi. Aranın ardından mahkeme heyeti, 46 sanık hakkında çete suçundan 7 yıl sonra beraat kararı verdi. - İZMİR