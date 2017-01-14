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46 Gündür Aranan Murat Ünal'ın Cesedi Bulundu (2)

46 Gündür Aranan Murat Ünal'ın Cesedi Bulundu (2)

CENAZE DEFNEDİLDİAntalya'nın Manavgat İlçesi'nde 46 gün sonra dağlık alanda ölü bulunan Murat Ünal'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından alınanarak Manavgat'a getirildi.

46 Gündür Aranan Murat Ünal'ın Cesedi Bulundu (2)

CENAZE DEFNEDİLDİ

Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde 46 gün sonra dağlık alanda ölü bulunan Murat Ünal'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından alınanarak Manavgat'a getirildi. Murat Ünal'ın cenazesi, ikindi vakti Kavaklı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ünal'ın yakınları cenazede uzun süre gözyaşı döktü.

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