46 Bin Liralık Kablo Hırsızlığının Zanlıları Serbest Bırakıldı

Bolu'da 46 bin liralık enerji nakil kablosu çaldıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Edinilen bilgiye göre, Bolu'nun Elmalık Köyü mevkiinde farklı tarihlerde piyasa değeri yaklaşık 46 bin lira olan enerji nakil kablosu çalındığı tespit edildi. Kablo hırsızlarının yakalanması için çalışma başlatan jandarma ekipleri, Elmalık Köyü bölgesi Seymenler mevkii ile Düzce il sınırı arasında şüphelendikleri bir aracı durdurdular. Araç içerisinde yapılan aramada, metal demir testere, ağaç saplı balta, plastik inşaat eldiveni, çelik tel çeki halatı, 1,5 metre civarında halat, 3 metre kendir halat bulunarak muhafaza altına alındı.



Malzemelerin bulunduğu araçtaki şüpheli şahıslar E.Y. ve G.Ç. ise, Bolu Cumhuriyet Savcısının talimatı ile ifadelerinin alınmasının ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldılar. - BOLU