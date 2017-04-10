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455 Bin Güvenik Görevlisi Sandıkları Koruyacak
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455 Bin Güvenik Görevlisi Sandıkları Koruyacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, halk oylamasının güvenliğine ilişkin 251 bin 788 emniyet ile 128 bin 445 jandarma personelinin görevlendirildiğini açıkladı.

455 Bin Güvenik Görevlisi Sandıkları Koruyacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, halk oylamasının güvenliğine ilişkin 251 bin 788 emniyet ile 128 bin 445 jandarma personelinin görevlendirildiğini açıkladı.

Kaynak: Dunya.com

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