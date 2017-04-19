Antalya'da kendisini polis ve savcı gibi tanıttığı emekli çiftten 198 bin avro ve 26 bin lira aldığı iddia edilen sanık 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.



Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanık Ahmet Çetiner, müştekiler Durmuş Ali ve Vesile Dağ çifti ile avukatları katıldı.



Çetiner, savunmasında, kimsenin parasını almadığını öne sürdü. Durmuş Ali Dağ'ın olayın sıcaklığı nedeniyle kendisini yanlış teşhis ettiğini savunan Çetiner, "Hiçbir suça karışmadım. Güvenlik kamerası görüntüleri suçun işlendiği saatte evde olduğumu gösteriyor. Ben namazında niyazında bir insanım. Allah korkusu olan birisiyim. Haramla işim olmaz." dedi.



Duruşmaya verilen aranın ardından mahkeme heyeti, sanığa "yağma" suçundan 15 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti sanığın iyi halini göz önünde bulundurarak cezayı 12 yıl 6 aya indirdi.



Dağ çiftinin avukatı Fevzi Yarbaş, adliye çıkışında gazetecilere, mahkemenin olayı doğru değerlendirdiğini söyledi.



"Hak yerini buldu kanaatindeyiz." diyen Yarbaş, "Müvekkillerimin 45 yıllık birikimleri yok oldu. Mevcut şartlarda bunun telafi imkanı yok. Bu bakımdan sanığın ceza almış olması müvekkillerimi tatmin etmiyor." diye konuştu.



Asıl faillerin yakalanamadığına dikkati çeken Yarbaş, sanığın bu kişilerle ilgili duruşmada bir ifadede bulunmadığı için mahkemenin kendisine üst sınırdan ceza verdiğini kaydetti.



Vesile Dağ ise cezayı az bulduklarını vurguladı. "45 yıllık emeğimizin karşılığı 12 yıl hapis cezası olmamalıydı." diyen Dağ, "Bu karar benim içimi soğutmadı. Türkiye'ye geldiğime bin pişman oldum. Almanya'da eşim fabrikada çalıştı ben de temizlik işleri yaparak bu o parayı biriktirmiştik. 45 yıllık emeğimiz ve çocuklarımızın hayalleri gitti." ifadelerini kullandı.



Dolandırıcıların olaydan sonra kendilerini arayarak "Paralarınızı çıtır çıtır bozdurup yiyoruz." dediğini de aktaran Dağ, başlarına bir şey gelmesinden korktuklarını dile getirdi.



Konyaaltı ilçesinde 23 Mayıs 2016'da telefonla arayarak kendilerini savcı ve polis gibi tanıtan kişiler, Dağ çiftinden para istemişti. Bildirilen buluşma yerine giden Durmuş Ali Dağ'ı darbedip, 198 bin avro ve 26 bin lirasını alarak kaçtığı iddia edilen Ahmet Çetiner, polis tarafından gözaltına alınmıştı.