45 kadına uygulamalı çobanlık eğitimi

Sertifikalı olacak çobanlar, kredi desteklerinde öncelikli olacak

4 çocuk annesi Nigar Güneş, "Çobanlık, sanıldığı kadar basit bir meslek değil"

Kursiyerlerden Esmahan Dardağan, "Hayvancılık konusunda hijyenin ne kadar önemli olduğunu eğitim sayesinde öğrendik"

Prof. Dr. Nazan Koluman, "Burada hedefimiz Türkiye'nin Anadolu'nun ihtiyacı olan sağlıklı verimli hayvanları üretmek"



ADANA - Adana Sarıçam Belediyesi, Halk Eğitim Merkezi ve Çukurova Üniversitesi tarafından ortaklaşa düzenlenen proje kapsamında 45 kadın sürü eğitimi alıyor.

Sarıçam Belediyesi, Halk Eğitim Merkezi ve ÇÜ ile 'Sürü Yöneticiliği' projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında Sarıçam Belediyesi, kendilerine bağlı köylere ulaşarak çobanlık yapan 130 kişiyi sertifikalı çoban olmaları için kursa kaydetti. 1 hafta boyunca pratik ve teorik olarak çobanlık eğitimi alan 130 kişiden 45'i ise kadınlardan oluştu. 1 ay sonra sertifikalarını alacak kadınlar Adana'nın ilk sertifikalı çobanları olacak.

Sabah 09: 00'da ÇÜ Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliği'ne gelip öğlen 15: 00'de eğitimleri biten kursiyerler gün içerisinde doğru hayvan yetiştiriciliği konusunda ÇÜ Ziraat Fakültesi Hayvan Yetiştiriciliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazan Koluman ve Prof. Dr. Osman Torun tarafından eğitim aldı. Sertifikalı çobanlar, devletin verdiği hibe ve kredi desteklerini alırken öncelikli olacak.

"Gelecek nesillere örnek olacağız"

4 çocuk annesi kursiyer Nigar Güneş, çobanlığın zor bir meslek olduğunu belirterek, "Biz buraya çobanlık sertifikası almaya geldik. 1 haftadır kurs görüyoruz. Çobanlığı çok kolay sanıyorlar ama değil çok zor bir meslek. Burada hayvanın temizliğine bakıyoruz. Dişine, tırnağına, aşısına, sağılmasını gösteriyorlar bize. Üniversitenin hocaları tarafından eğitim alıyoruz. Sertifikalı çoban olacağız Allah izin verirse. Ondan sonda hayvan verirlerse alacağız ona bakacağız. Gelecek nesillere örnek olacağız" diye konuştu.

"Sertifikalı çoban olacağım"

Hayvanların bakımlarında bilmediklerini öğrendiğini belirten Hediye Kökboru ise geçen sene hibe desteği ile koyun aldığını hatırlatarak, "Bu senede sertifikalı çoban olacağım. Burada, bilmediğimiz şeyleri öğrendik. Hayvanlara iğne yapacağız. Uzaktan baktığında kolay görünüyor. Temizlik önemli her şey önemli. Tek başıma olduğumdan eşim başka yerde çalıştığı için koyunlara kendim bakıyorum, güdüyorum" dedi.

Kursiyerlerden Esmahan Dardağan ise hayvancılık konusunda hijyenin ne kadar önemli olduğunu eğitim sayesinde öğrendiğini belirtti. Dardağan, şimdi daha bilgili olduğunu ifade ederek şöyle devam etti:

"Küçükbaş ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliğini anlattılar bize, bilmediklerimizi öğrendik. 'Bir koyun nasıl doğar?', 'Göbek bağı bakımını nasıl hijyenik temizleriz?', Bunları öğrendik. Küçükbaşlarda ilk sütün ne kadar yararlı olduğunu, sütü nasıl saklayacağımızı öğrendik. Alt temizliği nasıl hijyenik olması gerektiğini öğrendik. Eskiden koyunculukta, inekçilikte yaptık. Ama tabi bu kadar temiz ve hijyen değildi. Biz burada yemin bir defada değil artırarak verilmesi gerektiğini öğrendik. Az az ve artırarak doğru şeyleri burada öğrendik. Yün kırpımını öğrendik. Biz, Mart ayında koyunlarımızı kırpıyorduk, kesiyorduk. Şimdi derisine bakıp tüyüne bakıp nasıl kırpılacağını öğrendik. Önceden hayvanımız vardı ama bu kadar bilgi sahibi değildik. Şuan hayvanımız yok, inşallah hayvan almayı düşünüyoruz. Hocalarımız bize çok bilgi verdi bilmediklerimizi öğrettiler."

"Çobanlık önemli meslek"

ÇÜ Ziraat Fakültesi Hayvan Yetiştiriciliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Nazan Koluman'da çobanlığın en önemli mesleklerden biri olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da çobanlık mesleğinin üzerinde durduğunu ifade eden Koluman, "Bir insan giyinmezse, ısınmazsa, araba kullanmazsa yaşayabiliyor ama gıdası olmasa, hayvansal protein dediğimiz hayvansal ürünler olmadan yaşayamıyor. Özellikle genç kuşakların, bebeklerin ve gençlerin beslenmesinde etin, sütün, yumurtanın önemi artık çok fazla. Artık bu kabul edilen gerçek haline dönüştü hem bilimsel hem deneyimlerle ispatlanmış durumda. Dolayısıyla bunu doğru bir şekilde üretmek elimizde var olan kaynakların verimini iyileştirmek ve birazda arkadaşlara doğru yöntemleri öğreterek hayvanlarımızı rahatsız eden etkileri ortadan kaldırmayı bu projede amaçladık" şeklinde konuştu.

"Sertifikalı çobanlar kredide öncelikli"

Kadınların projeye ilgisinin yüksek olduğunu bildiren Prof. Dr. Koluman, bu ilginin devlet tarafından da boşa çıkartılmadığını kredi imkanları ile desteklendiğini kaydetti. Koluman, şunları kaydetti:

"Burada hedefimiz Türkiye'nin Anadolu'nun ihtiyacı olan sağlıklı verimli hayvanları üretmek. Tabi bunun içinde önce arkadaşlarımızın doğru teknikleri kullanması gerekiyor. Mesela çok basit bir uygulamayla, zeminin temizliğiyle hayvan verimini nasıl arttıracağını ve memeye giden mikropların en çok bu yola bulaştığını arkadaşlara anlatıyoruz. Gerçekten ilgi çok yüksek. İlginin yüksek olmasının bir avantajı daha var. Devletimizin açıkladığı bazı krediler var. Bu kredileri veya hibeleri sertifikalı olanlar daha önce alabilecekler. Bu da bu tip projelerin avantajlı taraflarından biri. Biz diyoruz ki Adana olarak Çukurova olarak evine gitmediğimiz, ahırına girmediğimiz bir tane bile yetiştirici kalmayacak. Bu eğitimler hem kendilerine hem hayvanlara iki taraflı eğitim oluyor."

Eğitimleri biten kadın çobanlar Mayıs Ayı'nda sertifikalarını düzenlenecek törenle alacaklar.

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