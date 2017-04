45 Evin Hasar Gördüğü Köy Yangını Sonrası Yaralar Sarılmaya Çalışılıyor

Çorum'un Kargı ilçesine bağlı 60 haneli Alioğlu köyünde, 45 evin hasar gördüğü yangın sonrası yaralar sarılmaya çalışılıyor.



İlçeye 50 kilometre mesafedeki Alioğlu köyünde önceki gece saatlerinde çıkan ve 45 ev ile ahır ve samanlıkların kullanılamaz hale geldiği yangının ardından soğutma çalışmaları tamamlandı.



Kargı Belediyesi ve İl Özel İdaresine ait iş makineleriyle yanan evlerin enkazı kaldırılırken, bazı mağdur vatandaşların evlerinin enkazında eşyalarını aradıkları gözlendi. Bölgede Kargı Kaymakam Vekili Muhammed Çetin'in koordinesinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından hasar tespit çalışmaları başlatıldı.



Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekipleri de mağdur vatandaşların tespiti ve psikolojik destek sağlanması amacıyla çalışma yapıyor. Bazı yardım kuruluşları ve sivil toplum örgütleri de mağdur vatandaşlar için yardım çalışması başlattı.



Köyde, Kızılay tarafından vatandaşlar için sıcak yemek servisi de yapılıyor.



Geceyi çadırda geçirdiler



Yangında evlerini kaybeden vatandaşlardan bazıları, AFAD ekiplerince köyün girişindeki alana kurulan çadırlarda bazıları da komşularının evinde geceyi geçirdi.



Ailesiyle çadırda geceleyen İdris Demir (71), gazetecilere yaptığı açıklamada, yangın sırasında evde olduğunu belirterek, "Yangını fark edince hemen dışarı çıktık. Haberi olmayan komşuları uyardım. Evimizden de hiçbir şey alamadık. Tam takır dışarı çıkabildik. Çoraplarım dahi yoktu. Başka bir köyden bir çift çorap getirdiler de öyle giyebildim. Olan oldu, yapacak bir şey yok. Dün geceyi çadırda geçirdik. Sanırım biraz daha burada kalacağız. Ev olmayınca ne yapacağız?" dedi.



"Her şeyimiz yandı, kül oldu, bitti"



Yangından sadece büyükbaş hayvanlarını kurtarabilen İsa Kuldan, can kaybı ve yaralanma olmamasının sevindirici olduğunu ifade ederek, "Yangın, bize yakın bir evde başladı. Hemen dışarı çıktık. Kıyafetlerimizi dahi alamadık. İlk önce ahırdaki hayvanlarımızı kurtardık. Ahırımız, samanlığımız, evimiz her şey gitti. Kimliğimizi dahi alamadık. Her şeyimiz yandı, kül oldu, bitti." diye konuştu.



Evi yanan Gülsüm Kuldan (58) ise yangın sırasında İstanbul'da olduklarını ve daha sonra hemen köye geldiklerini kaydederek, "Her şeyimiz yanmış. Su getirecek kapımız dahi yok." ifadesini kullandı.



88 yaşındaki Satı Kilikçi de yangın sırasında komşularının kendilerini uyarmasıyla dışarı çıktıklarını anlatarak, "Yangını biz görmedik. Bizi başkaları uyardı. Evde de kimse yoktu. Eşim sağır, ben de ihtiyarım. Nasıl çıktık, nasıl geldik bilmiyorum. Bizim evimizi değil ama samanlığımız yandı. Bereket versin ki cami kurtarıldı." dedi.