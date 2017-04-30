44 Yaşındaki Kaleciden Son Dakika Golü!

Meksika'da oynanan maçta yaşananlar izleyenlere ilginç anlar yaşattı.



Meksika'da oynanan Cruz Azul, Pachuca maçına son dakikada atılan gol damgasını vurdu.



2-1 devam eden maçın uzatma dakikalarında, kullanılacak korner atışı için rakip ceza sahasına giden 44 yaşındaki Conejo Perez,attığı golle taraftarını sevince boğdu.



Tecrübeli file bekçisi takımına beraberliği sağlayan golü kafa vuruşuyla yaparken, takımına da büyük moral sağladı.



44 yaşındaki file bekçisi daha önce 3 Dünya kupasında forma giymeyi başarmıştı.



"Tavşan" lakaplı Perez, takımın teknik direktörü 42 yaşındaki Diego Alonso'dan da daha yaşlı.