43 Yıldır Takım Elbisesiyle Televizyon Tamir Ediyor

Gümüşhane'nin ilk televizyon tamircilerinden 61 yaşındaki Nihat Uğur kendi işyerini açtığı 43 yıldan beri sürekli takım elbiseyle çalışıyor.



Merkeze bağlı Dörtkonak köyünde doğan, ilkokulu köyünde, ortaokulu da Gümüşhane'de bitirdikten sonra Endüstri Meslek Lisesi'nde iken okulu terk eden Uğur, babasının tamire yatkınlığından esinlenerek kendisi de tamirciliğe başladı. O dönem Gümüşhane'de televizyon olmadığı için radyo tamircisi olarak 49 yıl önce başladığı mesleğinde 6 yıl sonra kendi dükkanını açan Uğur, o tarihten bugüne işine her gün takım elbiseyle ve günlük traşını olarak geliyor. Kişisel bakımına önem göstermesiyle bilinen Uğur, bu işi yaparak 5 çocuğunu büyütüp üniversitelerde okuttuktan sonra 2 oğluyla birlikte halen televizyon tamirciliği yapıyor ve ömrü yettiği kadar bu işi yapacağını söylüyor.



"Bugüne kadar hiçbir müşterimle münakaşam olmamıştır"



Karşıyaka mahallesindeki tamirhanesinde zevkle yudumladığı çayını içerek televizyon tamirine devam eden Uğur, 1974 yılında kendi dükkanını açtığı zaman Gümüşhane'de kendisinin haricinde bir radyo tamircisinin daha olduğunu hatırlatarak, "O zaman radyo tamircisi olarak başlamıştım işe. 1982-83 yıllarında televizyon piyasa sürüldüğünde başladım ve halen devam ediyorum. Allah'a şükür işlerimiz iyi. Bugüne kadar hiçbir müşterimle münakaşam olmamıştır. Tamamen hoşgörüyle yaklaşmışımdır" dedi.



43 yıldır takım elbisesiyle çalıştığını ve bunu da müşteri memnuniyeti için yaptığını kaydeden Uğur, "Beni hiçbir zaman işçi olarak görmediler. Niye böyle çalışıyorsun diye çok soran oldu. Bu durum benim için bir hobi. Bazı müşterilerim ben burada televizyon tamir ederken işçi misin patron musun sorusunu yöneltiyorlar" ifadelerini kullandı. - GÜMÜŞHANE