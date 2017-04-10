İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde yürütülen operasyonlarda, 33'ü ölü, 2'si teslim, 8'i sağ olmak üzere toplam 43 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



İçişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamayla bölücü terör örgütüyle mücadele kapsamında, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ve iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin hava ve kara unsurlarınca 456 operasyonun gerçekleştirildiğini, örgüte yardım ve yataklık iddiası ile 570 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Yabancı teröristlerle mücadele kapsamında, DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 77 kişi, FETÖ/PYD ile mücadele kapsamında, FETÖ/PDY terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 963 kişi, sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında, sol terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 76 kişi gözaltına alındı.



Ülke genelinde yürütülen operasyonlarda, 33'ü ölü, 2'si teslim, 8'i sağ olmak üzere toplam 43 terörist etkisiz hale getirildi. Tuzaklanan 52 el yapımı patlayıcı/mayın imha edildi, 1 ton 654 kilogram patlayıcı yapımında kullanılan madde (114 kilogram plastik patlayıcı), 68 el bombası, 68'i ağır ve uzun namlulu (1 doçka, 2 biksi, 2 kanas, 6 M16, 48 kalaşnikov, 9 roketatar) olmak üzere toplam 107 adet çeşitli çaplarda silah ele geçirildi. Teröristler tarafından kullanılan, 12 ilde (Batman 1, Bitlis 1, Erzurum 1, Mardin 10, Bingöl 6, Diyarbakır 17, Şırnak 2, Siirt 7, Tunceli 10, Hakkari 2, Iğdır 2, Van 2) 61 sığınak/barınak/mağara kullanılamaz hale getirildi.



Uyuşturucu ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik 73 ilde gerçekleştirilen 585 operasyonda, piyasa değeri 35 milyon 542 bin 802 TL olan; 4 ton 926 kilogram esrar, 285 kilogram eroin, 3 kilogram kokain, 16 kilogram metamfetamin, 7 kilogram afyon sakızı, 4 kilogram sentetik kannabinoid maddesi, 45 bin 295 kök kenevir, 36 bin 571 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.



Piyasa değeri 3 milyon 322 bin 960 TL olan; 419 bin 115 adet kaçak sigara, 46 bin 341 litre akaryakıt ele geçirildi. Bu operasyonlar kapsamında 893 kişi gözaltına alındı.



Ayrıca 3 bin 100 personelin katılımıyla İzmir merkezli 2 il (Diyarbakır, Çanakkale) ve Bursa'da sokak satıcılarına yönelik planlı uyuşturucu operasyonu yapıldı, 162 şüpheli gözaltına alındı ve çok miktarda uyuşturucu ve uyuşturucu yapımında kullanılan madde ile 24 adet çeşitli çaplarda silah geçirildi.



Düzensiz göçle mücadele kapsamında, 368'i denizlerde olmak üzere 724 düzensiz göçmen yakalandı, düzensiz göçmenlerin yasadışı yollarla yurt içine girmesine ve yurt dışına çıkmasına aracılık eden 154 organizatör yakalanarak gözaltına alındı. - ANKARA