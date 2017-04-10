3-10 Nisan haftasında 33'ü ölü 43 terörist etkisiz hale getirildi.



İçişleri Bakanlığı, 3-10 Nisan 2017 haftasında yürütülen terörle mücadele çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı. Buna göre, hafta içinde, terör örgütü PKK'ya 456 operasyon gerçekleştirilirken, 'örgüte yardım ve yataklık yaptıkları' iddiası ile 570 kişi gözaltına alındı.



FETÖ/PDY ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 963 kişi, DEAŞ'la irtibatlı olduğu değerlendirilen 77 kişi, sol terör örgütleriyle irtibatlı olduğu değerlendirilen 76 kişi gözaltına alındı. Ülke genelinde yürütülen operasyonlarda 33'ü ölü 43 terörist etkisiz hale getirildi.



Teröristler tarafından kullanılan 12 ildeki 61sığınak/barınak/mağara kullanılamaz hale getirilirken, tuzaklanan 52 el yapımı patlayıcı/mayın imha edildi. 1 ton 654 kg patlayıcı yapımında kullanılan madde, 68 adet el bombası, 68'i ağır ve uzun namlulu (1 Doçka, 2 Biksi, 2 Kanas, 6 M16, 48 Kalaşnikov, 9 Roketatar) olmak üzere toplam 107 adet çeşitli çaplarda silah ele geçirildi.



73 İLDE 585 OPERASYON



Uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadeleye yönelik 73 ilde gerçekleştirilen 585 operasyonda ise piyasa değeri 35 milyon 542 bin 802 TL olan uyuşturucu madde; piyasa değeri 3 milyon 322 bin 960 TL olan kaçak sigara ve akaryakıt ele geçirildi. Bu operasyonlar kapsamında 893 kişi gözaltına alındı.



DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE



Düzensiz göçle mücadele kapsamında ise 368'i denizlerde olmak üzere 724 düzensiz göçmen yakalandı, düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt içine girmesine ve yurt dışına çıkmasına aracılık eden 154 organizatör yakalanarak gözaltına alındı.



(İHA)