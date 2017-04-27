425 Dolarlık 'lekeli' Pantolon Alay Konusu Oldu

– Nordstrom firması tarafından piyasaya sürülen 425 dolarlık 'lekeli' pantolon internette alay konusu oldu.



Ağır işlerde çalışan bir işçi gibi görünmek isteyen insanlar için tasarlandığı iddia edilen pantolon, aşındırılmış ve sahte çamur lekeleriyle süslenmiş olarak satılıyor.



PRPS Barracuda adı verilen modelin internet sitesindeki açıklamasında, "Bakımsız bir görünüme sahip, aşınma izleri ve çamur lekeleriyle kaplı, sıkı çalışan ve kirlenmekten korkmayan Amerikan işçileri gibi giyinmek isteyenler için" denilen pantolonu kombinlemek içinse aynı fiyattan satılan yine çamur lekeleriyle kaplanmış bir de ceket bulunuyor.



Bacaklarında, kasık bölgesinde ve arkasında çamur izleri olan pantolon ilk bakışta bir ağır işçinin kıyafeti gibi görünse de yakından bakıldığında lekelerin gerçek olmadığı rahatlıkla anlaşılabiliyor.



Discovery Channel'da 'Pis İşler'programının sunucusu Mike Rowe, pantolonun ilanını blogunda paylasarak, "Ülkenin çalışmaya karşı aldığı tavra bir yenisini ekleyen Nordstrom herkesi öfkelendirecek. Bu moda bile değil, sadece çalışmayı ironic gören zenginlerin giyebileceği bir kostüm." olarak tanımladı.



Reebok ise Nordstrom'u yalnız bırakmayarak, 'terlemeye zamanı olmayanlar için' ter lekeli bir tişörtü piyasaya sürdü. - İstanbul