42 Yaşındaki Veron Yenilgiyi Engelleyemedi!

Arjantin futbolunun efsane isimlerinden 42 yaşındaki Juan Sebastian Veron, 2014'te oyunculuk kariyerini noktalayıp başkanlığına geçtiği Estudiantes Kulübünde ter akıtmaya devam ediyor.



Başkanlık yaptığı kulübüyle, 18 aylık sözleşme imzalayan Veron, Copa Libertadores maçında sahaya çıktı, ancak yenilgiyi engelleyemedi.



Veron yaşlanmış olsa da, yeteneklerinin ölmediğini herkese gösterdi.



Efsane ismin forma giydiği Estudiantes, Ekvador şampiyonu Barcelona'ya 2-0 mağlup olduğu karşılaşmada, Veron 59 dakika sahada kaldı.



Nelson Vivas'ın çalıştırdığı Estudiantes, Arjantin liginde 3.sıradaki yerini korurken, Copa Libetadores'de son sırada yer alıyor.



Veron, 2014 yılında futbola veda etmiş ve kulübün başkanlığını yürütmeye başlamıştı. Tecrübeli futbolcu kariyerinde, Boca Juniors, Sampdoria, Parma, Lazio, Manchester United, Chelsea ve Inter'de de forma giymişti.



(Sporvadisi.com)