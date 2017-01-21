Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 42 yabancı uyruklu yakalandı.



Bir ihbarı değerlendiren sahil güvenlik ekipleri, Sivrice mevkisine operasyon düzenledi.



"TCSG-72" Bot Komutanlığı ekiplerince, lastik botla denize açılan Suriye, Eritre, Kongo, Afganistan, Angola, Kamerun, Eritre, Fas ve Mali uyruklu 42 kişi yakalandı.



Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Rıhtımı'na getirilen yabancı uyruklulara giyecek ve yiyecek yardımında bulunuldu.



Yabancı uyruklular, ifadelerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.