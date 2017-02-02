42. Uluslararası Sağlık Fuarı

Medikal Sanayi Kümelenme Derneği (MEDİKÜM) Başkanı Dr. Ahmet Aydemir, bu yıl 42'ncisi gerçekleştirilen Uluslararası Sağlık Fuarı - Arab Health 2017'ye 180 civarında Türk firmasının katılarak ürünlerini sergilediğini söyledi.



MEDİKÜM Başkanı Aydemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dubai'de gerçekleştirilen uluslararası sağlık fuarında Samsun'u birkaç firmayla temsil ettiklerini dile getirdi.



Dubai Uluslararası Fuar Merkezi'nde 30 Ocak - 2 Şubat tarihlerinde gerçekleşen fuarın kendileri açısından verimli geçtiğini anlatan Aydemir, fuarda genel sağlık ürünleri, medikal cihazlar, sağlık turizmi, bilişim, hastane yönetim sistemleri, ilaç ve eczacılık, ortopedi ürünleri, medikal çelik, gaz sistemleri, iklimlendirme sistemleri gibi ürünlerin sergilendiğini kaydetti.



Fuara yaklaşık 4 bin firmanın katıldığını belirten Aydemir, şöyle konuştu:



"Fuar, Afrika, Ortadoğu ve Asya başta olmak üzere 150 ülkeden yaklaşık 110 bin profesyonel tarafından ziyaret ediliyor. Bu sene fuarda küresel krizin etkileri daha net izleniyor. Fuarda 180 civarında Türk firması da ürünlerini sergiliyor. Fuarda Samsun'da üretilen cerrahi aletler de sergilendi. Ürünlerimizin katılımcılar tarafından takdir toplaması bizleri sevindirdi."