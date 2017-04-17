41 Ülkeden 1000 Çocuk Kocaeli'de Buluşacak

Kocaeli'de düzenlenecek 23 Nisan Uluslararası Çocuk ve Bilim Festivali hakkında bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tahir Büyükakın, 41 ülkeden 1000 çocuğu ağırlayacaklarını söyledi.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 9.'sunu düzenlediği 23 Nisan Uluslararası Çocuk ve Bilim Festivali, "Benim Festivalim" 41 ülkeden 1000 çocuğun katılımıyla 21-22-23 Nisan tarihleri arası Uluslararası Fuar merkezinde gerçekleşecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek festival hakkında bilgi veren Büyükşehir Genel Sekreteri Tahir Büyükakın, "Bilim temalı festival hem kentimizin hem de tüm dünya çocuklarını kucaklayacak" dedi.



Festivalde yüz boyama, cam boncuk, uçurtma, bilim ve kukla gibi hem eğlendirmeye hem de öğretmeye yönelik 70'e yakın atölye de 3 gün süreyle çocukların doyasıya eğleneceğini ifade eden Büyükakın, "Ülkemizde ve tüm dünyada büyük ilgi gören festival geçen yıl olduğu gibi bu yıl da bilim temalı etkinliklerle hem kentimizin hem de tüm dünya çocuklarını kucaklayacak. Türkiye'de ki 23 Nisan etkinlikleri bakımından baktığımızda Kocaeli'de ki 23 Nisan etkinlikleri, Türkiye'nin en renkli en güçlü ve en büyük etkinlikleridir. Birçok konuda olduğumuz gibi bu konuda da iddialıyız, modeliz ve buradan bütün dünyaya kardeşlik ve barış mesajları gönderiyoruz" diye konuştu.



Festivali bu yıl 9.'sunu düzenlemeye hazırlandıklarını belirten Büyükakın, "Biz dünyanın çocuklarını bizim çocuklarımızla buluşturuyoruz. Çocuklarımız henüz ilköğretim çağlarında doğrudan dünyayla bağlantılı hale geliyoruz. Bir dünya insanı olmaya başlıyorlar. Düşünsenize dünyanın öbür ucunda bir tanıdığınız var onunla iletişim kurmaya çalışıyorsunuz. Direk sizin hayata bakışınız dünyaya bakışınız aslında dünya ölçeğinde oluyor. Bu aslında somutluk olarak farkendilen bir şey değil belki ama uzun vadeli açıdan son derece önemli olacak. Bu sene önceki etkinliklerimize ilave olarak bazı yeniliklerde var. En önemlisi beyin olimpiyatları. Her yıl farklı bir teması olan festivalimiz geçtiğimiz yıl bilim temasını yapmıştı. Bu yıl ki beyin olimpiyatları Türkiye'nin 81 ilinden Bilim ve Sanat Merkezleri'nin (BİSEM) katkısıyla düzenecek. Ekiplerimiz orada öğretmenleriyle gelecek çocuklara 2 gün sürecek yarışmalar yapacak. Böyle son derece önemli bir festivale Kocaeli'den seslenmemiz istikrarlı bir şekilde 9. senede devam etmemiz, plakamız olan 41, dünyanın dört bir yanından, 1000 çocuğumuzun gelmesi ve özellikle milli Eğitim Müdürlüğümüzün bize vermiş olduğu destekle çocuklarımızın, ailelerinin bu etkinliğe bir şehir olarak katılması çok daha anlamlı. Özellikle Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve çocuklarımızın ailelerine teşekkür etmek istiyorum onlar olmasa bu etkinlik yapılamazdı" şeklinde konuştu.



Genel sekreter Büyükakın'nın ardından konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, "Bu güzel etkinlikleri şehrimize kazandıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ve bu etkinliğe katılacak tüm ailelere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ