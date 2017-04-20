41 Ülkeden 1000 Çocuk 23 Nisan İçin Yürüdü

41 ülkeden 1000 çocuk 23 Nisan için yürüdü



KOCAELİ - Kocaeli'de 23 Nisan Uluslararası Çocuk ve Bilim Festivali için düzenlenen kortej yürüyüşüne 1000 çocuk katıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 23 Nisan Uluslararası Çocuk ve Bilim Festivali, kortej yürüyüşüyle başladı. 41 ülkeden 1000 çocuğun katılım gösterdiği yürüyüş, renkli görüntülere sahne oldu. İzmit Saat kulesinde başlayan kortej yürüyüşünde ellerinde bayraklarla slogan atan çocuklar, kendi ülkelerine ait şarkılar söyledi. Yürüyüş esnasında vatandaşlarda fotoğraf çekmeyi ihmal etmedi. Şehir merkezinde çeşitli gösterilerin yapıldığı yürüyüş Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binasında sona erdi. Büyükşehir Hizmet Binasının önünde kortej yürüyüşünü tamamlayan çocuklar daha sonra toplu hatıra fotoğrafı çekildi.

Kortej yürüyüşünün ardından çocuklara seslenen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, "Sizler bizim en önemli misafirlerimizsiniz. Burada geçireceğiniz günler boyunca sizlere çok renkli ve eğlenceli bir şenlik hazırladık. Bu yıl 9. Gerçekleştireceğimiz çocuk şenlikleri kapsamında sizleri Türkiyemi'zde ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Sizler için Kocaeli'de hazırladığımız etkinlikleri gördükten sonra zamanın nasıl geçtiğini anlamayacaksınız" dedi.