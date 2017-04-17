41'inci Turizm Haftası Etkinlikleri Başladı

Çanakkale'de 41'nci Turizm Haftası etkinlikleri çelenk sunma töreniyle başladı.



Çanakkale'de 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanacak olan 41'nci Turizm Haftası etkinlikleri Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtına çelenk sunma töreniyle başladı.



İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Dokuz Atatürk Anıtına, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü çelengini bıraktı. Daha sonra Çanakkale Turizm Tanıtma Derneği ile TÜRSAB Çanakkale Temsilciği de çelenk bıraktı. Ardından, Saygı Duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Tören, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Dokuz'un konuşmasıyla son buldu. - ÇANAKKALE