41 İlden 320 Sporcu Trabzon'da Şampiyon Olmak İçin Yumruk Atıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın organize ettiği Okulsporları Genç Erkekler A Kategorisi Türkiye finalleri Trabzon'da yapılıyor.



Yomra Spor Kompleksi'nde devam eden final müsabakalarına 41 ilden 320 sporcu katılıyor. Sporseverlerin büyük ilgi gösterdiği final maçlarının açılışına Yomra Kaymakamı Hasan Balcı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Boks Federasyonu Asbaşkanı Mustafa Akkaya, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Cengiz Aydoğdu ile Okulsporları Şube Müdürü V. Yusuf Çebi de katıldı.



Açılışta konuşan Kaymakam Balcı, "Trabzon önemli bir organizasyona daha ev sahipliği yapıyor. Sporcu kardeşlerime başarılar diliyorum" derken, İl Müdürü Birdal Öztürk "Genç boksörlerimizin gelecekte ay-yıldızlı forma ile ülkemizin adını dünyaya duyuracağına, İstiklal marşımızı dünyanın dört bir yanında göndere çekeceklerine yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.



Birbirinden çekişmeli maçlara sahne olan finaller, hafta sonu tamamlanacak. - TRABZON