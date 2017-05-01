41 Genç 41 Gelecek Öğrencilerinden Geçmişe Yolculuk

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker'in gençlere yönelik eğitim projesi 41 Genç 41 Gelecek Liderlik Eğitimi Projesi'nin 3. dönem katılımcı gençleri ile tarih gezisi yapıldı.



Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker'in gençlere yönelik hayata geçirdiği 41 Genç 41 Gelecek Liderlik Eğitimi Projesi yoluna emin adımlarla devam ediyor. İstanbul Şehir Üniversitesi işbirliğinde Gebzeli gençlere yönelik başlatılan 41 Genç 41 Gelecek Liderlik Eğitimi projesinin 3. dönem çalışmaları gençlerin katılımıyla aralıksız sürüyor. 41 Genç 41 Gelecek Liderlik Eğitimi Projesi'nin katılımcı gençleri İstanbul ve Gebze'de görüşmeler, seminerler, okumalar, film tartışmaları, geziler, kamp etkinlikleri ve sosyal sorumluluk gibi eğitim etkinliklerine aktif olarak katılıyor. Bu çalışmalar kapsamında 3. dönem katılımcı gençlerine önceki dönem bu eğitimlere katılarak mezun olan gençler de eşlik ediyor. Bir yandan üniversite eğitimlerine devam eden 41 Genç 41 Gelecek Liderlik Eğitiminin 1. ve 2. dönem katılımcısı gençler, 3. dönem eğitimlerini sürdüren öğrencilere de çalışmalarında eşlik ve öncülük ediyor.



41 Genç 41 Gelecek Liderlik Eğitimi Projesi'nin 3. dönem katılımcı öğrencileri hafta sonu, Osmanlı İmparatorluğu'nun temellerinin atıldığı Söğüt, Bilecik ve İznik'teydi. İlk olarak Söğütte bulunan Ertuğrul Gazi Türbesi ve Hamidiye Külliyesi'ni ziyaret eden 41 Genç 41 Gelecek Liderlik Eğitimi Projesinin 3. dönem katılımcısı öğrenciler daha sonra Bilecik'te bulunan Şeyh Edebali Türbesini ve Orhan Gazi Camiini ziyaret etti. Öğretim görevlisi İbrahim Zeyd Gerçik, öğrencilere ziyaret ettikleri eserler hakkında bilgi verdi. "41 Genç 41 Gelecek" katılımcı öğrencileri son olarak İznik'te bulunan Ayasofya Cami, Mahmur Çelebi Cami, Yeşil Cami ve Şeyh Kudrettin Camiini ziyaret etti. Tarih dolu bir hafta sonu geçiren 41 gencin katılımcı öğrencileri ziyaretlerin ardından Gebze'ye dönüş yaptı. - KOCAELİ