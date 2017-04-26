400 Minik Kalp, Van Avm'de Sinema Keyfi Yaşadı

Hizmete gireli sadece 15 ay olmasına rağmen çevre iller ve ülkelerdeki insanların alışveriş alışkanlıklarını değiştirmesine ve Van'ın cazibe merkezi haline gelmesine büyük katkı sağlayan VAN AVM, bu sefer bir sosyal sorumluluk projesine ev sahipliği yaptı.

VAN AVM, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve Van Emniyet Müdürlüğü işbirliği ile hayata geçirilen 'Beyaz Perdede Koca Yürekler' projesi kapsamında düzenlenen sinema etkinliği VAN AVM'de gerçekleştirildi. Van'ın çeşitli ilçelerinden gelen 400 çocuk, VAN AVM sinemalarında "Muana" filmini izleyerek keyifli ve eğlenceli dakikalar geçirdi. Çoğu ilk defa sinemayla tanışmanın mutluluğunu yaşadı.

Geçen yıl da, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğrenci Konseyi tarafından düzenlenen "Van'ın 'En'leri Gecesi"nde VAN AVM, "En Başarılı AVM" kategorisinde birinci olmuştu. VAN AVM'ye, 300 köy öğrencisini sinema ile buluşturduğu için teşekkür plaketi sunulmuştu.

3 AYDA 2 MİLYON ZİYARETÇİ

Kent tarihinin en büyük özel sektör yatırımı Van AVM yılın ilk 3 ayında büyük başarıya imza attı. Global Yatırım Holding yatırımı Van AVM'yi yılın ilk 3 ayında 2 milyon kişi ziyaret etti. 2016 yılının aynı döneminde ziyaretçi sayısında yüzde 25 artış sağlanmış oldu. Ziyaretçi sayısındaki artış cirolara da yansıdı. VAN AVM'de faaliyet gösteren 90 mağazanın toplam cirosu geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 75 yükseldi.