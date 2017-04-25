400 genç ücret ödemeden 15 ülke gezecek



İSTANBUL - MCD Gençlik Ajansı ve Dünya Gençlik Politikaları Derneği'nin 'Gençlik Otobüsü' projesi kapsamında bu sene 400 genç ücret ödemeden 15 ülke 24 şehir gezecek.

MCD (Maksut Coşkun Dokunulmaz) Gençlik Ajansı ve Dünya Gençlik Politikaları Derneği tarafından gençlere ücretsiz Avrupa fırsatları sunmak ve Türk kültürünü Avrupa'da temsil etmek amacıyla 2010 yılında oluşturulan 'gençlik otobüsü' projesi bu yıl 8'inci gezi organizasyonunu düzenleyecek. Proje kapsamında 400 genç ücretsiz olarak 15 ülke 24 şehir gezecek.

Proje kapsamında 2017 Ağustos ayında Avrupa rotasına Bulgaristan'dan başlanarak Almanya, Fransa, Belçika, İspanya ve İtalya dahil toplamda 15 ülke 24 şehir gezilecek. 'Gençlik Otobüsü' Proje Koordinatörü Maksut Coşkun Dokunulmaz, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "İlk olarak gençlere Avrupa fırsatı vermek amacıyla başlattığımız bir projeydi. Ben 13 yaşımdan beri yurt dışına çıkıyorum. Benim ufkumu yurt dışını görmek çok fazla genişletti. Çevremdeki bütün öğrencilerim de, 'hocam hep siz gidiyorsunuz bizi de götürün' diyorlardı ama nasıl götürebileceğimizin bir şekli, şemali yoktu. Bir gün başka bir projenin sponsorluk görüşmesini yaparken aklıma böyle bir iş geldi. Bir 'gençlik otobüsü' projesi yapsam; sponsorlar bulsam, paralarını sponsorlardan alsak parası olmayan gençleri de yurt dışına götürsek, gezdirsek diye başladık yola. Hemen gittim projeyi yazdım. Sponsorluk olayları Türkiye'de çok zor. Çok uğraştık ve ilk yılımızda projeyi başlattık" dedi.

"Gençler ceplerine sadece harçlıklarını koyarak geliyorlar"

İlk başladıklarında, projenin uygulanmasının herkese imkansız gibi geldiğini belirten Dokunulmaz, "İlk yılımızı başarıyla gerçekleştirdik. Sonra İki, üç, dört, beş, altı, yedi derken bu sene 8'incisini gerçekleştiriyoruz. Bu seneye kadar her yıl 50 genç götürüyorduk. Bu sene 8'inci yılımız olduğu için 8'inci yılımıza özel dedik ki 8 otobüs 400 genç götürelim. Daha fazla gencin hayalini gerçekleştirelim. Biliyorsunuz ülkemizde Avrupa'yı gezmek her gencin hayali ama maddi imkansızlıklardan dolayı bu pek mümkün olmuyor. Bir de tek seferde 15 ülke 24 şehir fırsatı sunuyoruz gençlere. Buradan bir çıkıyoruz, Bulgaristan; Romanya, Macaristan, Avusturya tek seferde 23 günde 15 ülke 24 şehir dolaştırıyoruz. Gençler ceplerine sadece harçlıklarını koyarak geliyorlar. Geriye kalan tüm masrafları sponsor ile karşılıyoruz" diye konuştu.

"Gençler ufuklarını genişletsinler, kendilerine bir şeyler katsınlar istiyoruz"

Projedeki amaçlarının gençlere artılar katmak ve onların ufkunu genişletmek olduğunu vurgulayan Maksut Coşkun Dokunulmaz, "Proje ile ilgili neyi amaçlıyoruz. En çok aldığımız sorulardan bir tanesi de bu tabi ki. Projedeki amacımız gençlerimizin hayatına biraz artılar katmak onların ufkunu genişletmek. Avrupa'yı görsünler aslında ülkemizin Avrupa'dan çok çok daha ileride olduğunu bilsinler. Bana göre dünyanın en özgür ülkesinde yaşıyoruz. Bunu tüm Avrupa'yı gezdiğimizde görüyoruz. Gençlerimiz de bunu görsünler istiyoruz. Ufuklarını genişletsinler, kendilerine bir şeyler katsınlar, vizyon kazansınlar istiyoruz. Ben 13 yaşımdan beri yurt dışına çıkıyorum ve bana çok şey kazandırdı. Bugün bunu yapıyorsam tamamen yurt dışına gitmiş gezmiş olmanın verdiği özgüvenle yapıyorum" şeklinde konuştu.

"Projenin bütçesini markalardan, firmalardan karşılıyoruz"

Projeyi gençler ile birlikte yaptıklarını ve 'kazan kazan' yaklaşımıyla hareket ettiklerini dile getiren Dokunulmaz, "Aslında projeyi gençlerle beraber yapıyoruz. Herkes projeye emek harcıyor karşılığında da geliyor bedava 15 ülke 24 şehir geziyor. Projenin bütçesini markalardan, firmalardan karşılıyoruz. Firmaların da hem yurt dışında hem yurt içinde reklamlarını yapıyoruz. Aslında burada herkes kazanıyor. Gençler kazanıyor, firmalar kazanıyor. Firma çok düşük miktarlarda olduğu sponsorlukla, Avrupa'nın 15 ülkesinde kendi reklamını yapmış oluyor. Marka değerini artırıyor. Gençler de zaten yaptıkları işleri yapıyorlar. Tasarımcı zaten tasarım yapıyor. Diyoruz ki 'gel gençlik otobüsünün afişlerini sen tasarla seni de götürelim bu 15 ülkeye', bir diğeri İngilizce alanında bir faaliyet gerçekleştiriyor örneğin ona diyoruz ki 'gel projenin yurt dışı ayaklarında sen bize destek ol. Otel ayarlamaları vesaireleri" herkes projenin bir tarafından tutuyor. Hep beraber projeyi gerçekleştiriyoruz. 'Gençlik otobüsü'ne katılan bir genci alın bir organizasyonun koordinatörlüğünü verin, o işi baştan sona kadar yapsın bu tarz artıları da var" diyerek sözlerini tamamladı.