400 Dolara Kendi Mobil Ağınızı Kurun!

Bir akıllı telefon sahibi olmak bazen gereksiz derecede pahalı görünebilir. Telefona döktüğünüz paranın yanında onu kullanabilmek için ödeyeceğiniz aylık ücret, bazen gereksiz gibi görünebilir. Bu durumda sadece 400 dolar harcayarak ve birkaç Zack Morris stili telefon kullanarak kendi "1G" ağınızı oluşturabilirsiniz.



Hackaday'in bir hacker etkinliğinde gösterdiği DIY 1G projesini hayata geçirmek o kadar da zor değil. Telefon çok uzağa yayın yapmasa da, aynı ağdaki komşularınızla dilediğiniz kadar bedava konuşabileceksiniz. Çoğu mobil ağ 2G, 3G ve 4G'ye geçtiğinden 1G'nin çalıştığı bant, çoğunlukla kullanılmıyor. İlk kablosuz telefonlar tarafından kullanılan 1G, Motorola DynaTAC gibi eski hantal telefonlar tarafından destekleniyor.



Başlamak için önce Brandon Creighton'un kodunu GitHub üzerinden indirmeniz gerekiyor. Bunun ardından baz istasyonu işlerini görecek donanımı hazırlamak için yaklaşık 400 dolar harcamanız gerekiyor. Biraz telekomünikasyon bilgisi ve uzun denemeler ile kendi ağınızı oluşturmuş olacaksınız.



1G bugün pek kullanılmadığı için pahalı telefonunuzun yerine geçecek bir sistem oluşturmayı ummayın. Ancak kendinize küçük bir macera arıyorsanız, bu projeyle işe başlayabilirsiniz.