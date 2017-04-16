400 Bin Parçalık Star Wars Koleksiyonu Görenleri Şaşırtıyor

Star Wars koleksiyonları denince akla çok farklı maketler ve figürler gelebiliyor. Kaliforniya'da ise Star Wars koleksiyonerliği işi bir üst seviyeye çıkmış gibi gözüküyor. 400 bin parçadan oluşan koleksiyon filmin hayranları için büyük bir kaynak oluşturuyor.



Rancho Obi-Wan adı konulan çiftlikte sergilenen 400 bin parçalık Star Wars koleksiyonu kostümler, film dekorları, hayran fan art'lar, hatıra eşyaları ve akla gelebilecek daha birçok farklı koleksiyon ürünlerinden oluşuyor. Sahibi Steve Sansweet tarafından düzenlenen turlar 100 dolar karşılığında ziyaretçilerle buluşuyor.



Eski bir Wall Street Journal muhabiri olan Sansweet, Lucasfilm'de çalışmaya başlamış daha sonrasında koleksiyonun oluşması için gerekli eşyaları topladığını belirtmişti.



Dünyadaki en büyük Star Wars koleksiyonuna sahip olmasını Guiness Rekorlar Kitabı'yla da pekiştiren Sansweet, ayrıca Star Wars kitapları çıkarken birçok konuda yardımda bulunmuş.



15 yıl Lucasfilm'de çalıştıktan sonra, 2011'de emekli olan koleksiyoncu, Rancho Obi-Wan adı verilen yeri kurarak ziyaretçilerin büyük ilgisini topladı.