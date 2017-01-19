40 Yıllık Tapu Sorununu Başkan Kale Çözdü

İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale, Acarlar Mahalle sakinlerinin 40 yıldır yaşadığı tapu sorununu çözüme kavuşturdu.



Yıllardır tapularına kavuşmayı bekleyen ancak bir türlü tapularını alamayan mahalle sakinleri Başkan Kale'nin devreye girmesi ve ilgili kurumlara yaklaşık 370 bin TL yatırmasıyla 40 yıldır bekledikleri tapularına kavuştu.



Sorunun çözüme kavuşmasıyla birlikte mahalle sakinlerinin birer birer tapularını almaya başladığını belirten Başkan Kale; "Acarlar Mahallemizde yaklaşık 118 ailemiz yıllardır tapularına kavuşmayı bekliyordu. Bunun için de Sosyal Güvenlik Kurumu, Maliye ve Ankara İcra Mahkemesi'nin koyduğu haciz işleminin kaldırılması gerekmekteydi. İncirliova Belediyesi olarak yaşadığımız tüm ekonomik sıkıntılara rağmen vatandaşlarımızın yıllardır yaşadığı mağduriyeti ortadan kaldırmak ve tapularına kavuşmalarını sağlamak için ilgili kurumlara 370 bin TL yatırarak tapular üzerindeki tüm haciz işlemlerini kaldırdık. Böylece, yıllardır sorun yumağı haline gelen bu tapu meselesini de çözüme kavuşturmuş olduk. Mahalle sakinlerimiz gönül rahatlığıyla tapularına kavuşabileceklerdir. İncirliova Belediyesi olarak sorun üreten değil sorunları çözen bir anlayışla halkımıza hizmet vermeye sorunlarını çözüme kavuşturmaya devam edeceğiz. Tapularımız, mahalle sakinlerimize hayırlı olsun" dedi.



"Allah Senden Razı Olsun"



Haciz işlemlerinin ortadan kaldırılması ile birlikte tapularına kavuşmaya başlayan mahalle sakinleri Başkan Kale'yi makamında ziyaret ederek; "Yıllardır tapularımıza kavuşmayı bekliyorduk. Her seçim döneminde söz verilmesine rağmen bir türlü sorunumuz çözülmüyordu. Tapularımıza senin sayende kavuştuk. Allah senden razı olsun" diyerek teşekkür etti. - AYDIN