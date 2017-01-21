40 Yıldır Tezgah Başında

Kütahya'nın Simav İlçesinde, 40 yıllık tornacı Hasan Boztaş, sanayi esnafları arasında, 'ustataların ustası' olarak biliniyor.



İş yeri ve torna tezgahının temizliği ile dikkati çeken Hasan Boztaş (65), sanayi çarşısında temiz kıyafetle çalışmanın çok zor olduğunu ifade ediyor. Boztaş,"Tornacılık sanatına başladığım günden bu yana yaklaşık 40 yıldır, her gün çalışma öncesinde mutlaka iş yeri ve tezgah temizliğini yaparım. Her işin sonunda torna tezgahımı ilk günkü gibi pırıl pırıl temizlerim. İş yerimde bulunan anahtar takımlarına da aynı titizliği gösteriyorum, kullanılan takımlarımı temizlemeden yerine koymam. İkinci kez kullanılacak olan anahtar takımlarım yeni alınmış kadar temizdir. Yeni yetişen genç esnaflara ve komşularıma temiz çalışmayı tavsiye ediyorum, temizlik imanın yarısıdır" dedi. (MEİ-EFE) - KÜTAHYA