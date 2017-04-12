40 Puandan Aşağı Alacağımızı Düşünmüyorum"

Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, sezon başından bu yana küme düşme endişelerinin olmadığını, 40 puandan aşağı alacaklarını düşünmediklerini söyledi.



Hasan Çavuşoğlu, Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, amaçlarını bu yıl kümede kalmak olarak belirlediklerini, ilerleyen senelerde daha iyi şeyler yapmak istediklerini kaydetti.



Ligde şu anda iyi noktada olduklarına işaret eden Çavuşoğlu, şöyle konuştu:



"Sezon başından bu yana küme düşme endişemizin olmadığını söyledik. Biz yönetim, futbolcu olarak buna inandık ve kenetlendik. İyi bir ekibiz, iyi bir futbol takımımız var. İnandık, bu yola baş koyduk ve çıkışımızı sürdüreceğiz. 40 puandan aşağı da alacağımızı düşünmüyorum. Fazlası olur, eksiği olmayacak."



"Şu anda Vagner ile ilgili Türkiye'den bir talep yok"



Hasan Çavuşoğlu, Vagner Love ile ilgili İstanbul kulüplerinden herhangi bir transfer teklifinin kendilerine gelmediğini belirtti.



Devre arasında Trabzonspor ve Osmanlıspor'dan Emre Akbaba ile ilgili teklif geldiğini açıklayan Çavuşoğlu, "Vagner ile alakalı söylentiler biraz çarptırılıyor. Vagner hakkında Mahmut Uslu ve Aziz Yıldırım ile İstanbul'da konuştuk. Ancak Vagner'i nasıl ikna ettiğimiz, Alanya'ya nasıl getirdiğimiz konuşuldu. Diğer şeylerin nasıl ortaya çıktığını ben de bilmiyorum." ifadelerini kullandı.



Vagner'in menajerine Çin'den 3 milyon liralık bir teklif geldiğini doğrulayan Çavuşoğlu, "Devre arasında 3 milyon liralık bir teklif geldi ama kabul etmedik. Vagner'in şu anda düşünmediğini, 'Başkanımız beni ikna ederse olur.' cevabını verdiğini biliyoruz. Şu anda Vagner ile ilgili Türkiye'den bir talep yok. Biz sezon sonuna kadar transfer konuşmak istemiyoruz." şeklinde konuştu.