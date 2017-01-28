40 Milyon Euro'luk Teklif!

Juventus, Tolisso için Lyon ile anlaşmaya yakın!



İtalya basını, Juventus ve Lyon'un Corentin Tolisso için transfer görüşmelerinin olumlu sürdüğünü yazdı.

40 MİLYON EURO

Serie A'nın lideri Juventus'un Lyon'a 40 milyon euroluk bir teklif sunduğu ve Fransız ekibinin teklife sıcak baktığı kaydedildi.

Haberde, sezon başında Napoli ile anlaşmaya yakın olan Fransız orta sahanın sezon sonunda Juventus forması giymek istediği iddiası yer aldı.

Lyon alt yapısında yetişen ve A takımda 3. sezonunu geçiren 22 yaşındaki Tolisso, bu sezon 26 maçta 7 gol attı ve 3 asist yaptı.

Kaynak: Sporx