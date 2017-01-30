40 İşletmeye İdari Ceza Uygulandı

Süleymanpaşa Belediyesi, kent genelinde hediyelik eşya satışı altında açık tütün ve kaçak sigara satışı yapıldığına dair şikayetler üzerine denetimlerini arttırdı.



Son günlerde yoğun olarak gelen tütün ve kaçak sigara şikayetlerini yerinde değerlendiren Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri, yapılan denetimlerde bir çok işletmenin büfe ruhsatı veya hediyelik eşya satışı ruhsatı aldığını gözlemledi. Kontroller çerçevesinde bazı işletmelerin ise ruhsat harici faaliyet gösterdiği tespit edilirken, ruhsat harici faaliyet gösteren 40 işletmeye idari cezalar uygulandı.



TAPDK bandrolsüz açık tütün satışı yasak



Yapılan kontrollerde açık tütün, nargile ve aksesuarları, hazır filtreli naylon poşet içinde 20'li yada tek sigara satışının yasak olduğu, TAPDK bandrollü kapalı şekilde tütün satışının serbest olduğu bilgilendirmesinde bulunan Zabıta ekipleri, denetimlerin sürekli olarak devam edeceğinin altını çizdi. - TEKİRDAĞ