40 Günlük Bebeğini Denize Attı, Pişman Olunca Teslim Oldu(Yeniden)

FATİH'te, sevgilisinden olan 40 günlük bebeğini denize attığını ileri süren Fatma.K. ve birlikte yaşadığı Mustafa T. gözaltında tutuldukları polis merkezinden çıkarılarak sağlık kontrolünden geçirildi.



Karakola giderek teslim olan Fatma K.(35)'nın polise verdiği ifadede, psikolojik sorunlar yaşadığını ve bu nedenle bunalıma girerek 40 günlük kız bebeğini ilk önce kendisine ait olan kurusıkı tabancayla öldürmeye çalıştığını söylediği öğrenildi. Fatma K. ifadesinde, bebeğinin göbeğine doğru 3 el ateş ettiğini, ancak ölmeyince denize attığını, daha sonra pişman olunca polise geldiğini bildirdi.



Bunun üzerine gözaltına alınan birlikte yaşadığı Mustafa T.(36) ise, polise verdiği ifadede yaşanan olaydan haberinin olmadığını söylediği öğrenildi.



YARIN ADLİYEYE SEVK EDİLECEKLER



Fatih Asayiş Büro Amirliği'nde sorguları devam eden şüpheliler, sağlık kontrolü için Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Fatma K. ve Mustafa T., bu sırada, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı. Sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürülen şüphelilerin, yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - İstanbul