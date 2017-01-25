Haber - Kamera: İbrahim AKTÜRK / İSTANBUL DHA
Fatih'te, sevgilisinden olan 40 günlük bebeğini denize attığını ileri süren S.T. gözaltında tutulduğu polis merkezinden çıkarılarak sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.
40 Günlük Bebeğini Denize Atan Kadın Sağlık Kontrolünden Geçirildi (2)
Haber - Kamera: İbrahim AKTÜRK / İSTANBUL DHAFatih'te, sevgilisinden olan 40 günlük bebeğini denize attığını ileri süren S.T. gözaltında tutulduğu polis merkezinden çıkarılarak sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.
Haber - Kamera: İbrahim AKTÜRK / İSTANBUL DHA
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