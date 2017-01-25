Haber - Kamera: İbrahim AKTÜRK / İSTANBUL DHA
Fatih'te, sevgilisinden olan 40 günlük bebeğini denize attığını ileri süren S.T. gözaltında tutulduğu polis merkezinden çıkarılarak sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.
Görüntü Dökümü:
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-Kadının polis merkezinden çıkarılması
40 Günlük Bebeğini Denize Atan Kadın Sağlık Kontrolünden Geçirildi
Haber - Kamera: İbrahim AKTÜRK / İSTANBUL DHAFatih'te, sevgilisinden olan 40 günlük bebeğini denize attığını ileri süren S.T. gözaltında tutulduğu polis merkezinden çıkarılarak sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.
Haber - Kamera: İbrahim AKTÜRK / İSTANBUL DHA
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