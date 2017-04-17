40 günlük bebeğini denize atan anneye ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

Eminönü'nde 40 günlük bebeğin denize atılmasına ilişkin iddianame tamamlandı

İddianamede bebeğin cesedinin bulunamadığı belirtildi



İSTANBUL - Eminönü'nde 40 günlük bebeğini denize atan anne Fatma K. ve gayri resmi eşi Mustafa T. hakkındaki ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede, Tuğçe bebeğin cesedinin tüm aramalara rağmen bulunamadığı belirtildi.

Eminönü'nde 40 günlük bebeğini 23 Ocak 2017 tarihinde denize atan Fatma K. ve imam nikahlı eşi Mustafa T. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede olayın ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan şüphelilerin gayri resmi olarak birlikte yaşadıkları, bu birlikteliklerinden 12 Aralık 2016 tarihinde Tuğçe adlı bir bebek sahibi oldukları belirtildi. Şüpheli Mustafa T.'nin sabit iş sahibi olmadığı ve günlük kazandığı paralarla geçimini sağladığı, 23 Ocak 2017 tarihinde saat 18.00 sıralarında şüpheli Fatma K.'nın bebeğin bakımı için Mustafa T.'den para istediği anlatılan iddianamede, bunun üzerine çiftin arasında kavga çıktığına değinildi.

Bu kavga esnasında Fatma K.'nın bebeğini emzirmeye devam ettiği, Mustafa T.'nin ise Fatma K.'ya "Yeter bıktım sizden, yüzüne vurmayacağım, anlamasınlar seni dövdüğümü" diyerek darp etmeye başladığı, bebeğin ağladığı bilgisine yer verilen iddianamede, "Mustafa T.'nin 'Sana da çocuğuna da başlarım.' diyerek Fatma K.'nın kollarındaki bebeği koltuğa fırlattığı ve devamında 'Ben işe gidiyorum. Önce bu çocuktan kurtul, sonra kendin intihar et. Sabah eve döndüğümde sizi görmek istemiyorum. Ölün geberin, kendinizi kurtarın benden' diyerek evden çıktığı" belirtildi.

İddianamede, Fatma K.'nın bir süre sonra evden çıkarak, tüm gece sokaklarda dolaştığı, 24 Ocak 2017 saat 06.25 sıralarında Eminönü'nde bulunan Bursa Deniz Otobüsleri İskelesi kenarında giderek kucağındaki Tuğçe bebeği denize attığı ve olayın ardından sokaklarda dolaşmaya devam ettiği belirtildi. Fatma K.'nın daha sonra saat 09.25 sıralarında Gültepe Polis Merkezi Amirliği'ne giderek çocuğunu denize attığını söylediği, yine aynı şüphelinin savcılık sorgusunda da bebeğini denize attığını kabul ettiği bilgisine yer verilen iddianamede, maktül Tuğçe bebeğin tüm çalışmalara rağmen cesedine ulaşılamadığı ifade edildi.

Şüphelilerin emniyet, savcılık ve hakimlikte birbiriyle çelişen ifadeler verdikleri, bu ifadelerin ise suçtan kurtulmaya yönelik olduğu belirtilerek her iki şüphelinin de "Alt soydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılması istendi. Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkemenin iddianameyi kabul etmesi halinde şüpheliler önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.