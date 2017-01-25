40 Günlük Bebeğin Denize Atılması

Eminönü'nde 40 günlük bebeğini denize attığını öne süren F.K. (35) ile birlikte yaşadığı belirtilen erkek arkadaşı M.T'nin sorgusu sürüyor.



Alınan bilgiye göre, polise başvuran F.K'nin, bebeğini Eminönü Şehir Hatları Vapur İskelesi yakınlarında denize attığını belirtmesinin ardından, bugün deniz polisi tarafından dalgıçlar eşliğinde yapılan arama çalışmalarında sonuç alınamadı. Çalışmalara, yarın devam edilmek üzere ara verildi.



Yedikule Polis Merkezinde gözaltındaki F.K. ve M.T, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.



Ruhsal sorunları olduğu için daha önce tedavi gördüğü belirtilen F.K'nın, sağlık kontrolüne götürülürken sürekli ağladığı görüldü.



Şüpheli F.K'nın sorgusunda, 40 günlük bebeğine eski kocasına ait Bağcılar'daki bir evde kuru sıkı tabancayla 3 kez ateş ettiğini, ölmemesi üzerine onu denize attığını söylediği öğrenildi.