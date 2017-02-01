40 Gün Sonra İkinci Kez Sobadan Zehirlenen Kadın Öldü

GAZİANTEP'te, sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlenen 41 yaşındaki Ayşe Ataş öldü, 42 yaşındaki eşi Hasan Ataş ise hastanede tedaviye alındı. Ataş ailesinin 40 gün önce yine sobadan sızan gazdan zehirlendikleri ve hastanede yapılan müdahaleyle hayatta kaldıkları belirtildi.



Olay, bu sabah Ocaklar Mahallesi'nde meydana geldi. İki katlı binanın zemin katında oturan Mustafa Ataş, kahvaltıya çağırmak için çıktığı üst kattaki ağabeyi Hasan ile yengesi Ayşe'yi hareketsiz bulunca sağlık görevlilerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, Ayşe Ataş'ın sobadan sızan gazdan zehirlenip öldüğünü belirledi. Kadının cesedi otopsi için morga götürülürken, baygın halde bulunan Hasan Ataş ise ambulansla Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.



Ataş çiftinin, 40 gün önce yine sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlendikleri ve yakınlarının fark etmesiyle çağrılan sağlık görevlilerinin müdahalesiyle hayatta kaldıkları öğrenildi.



- Gaziantep