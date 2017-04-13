40 Bin Kişilik Türkistan Pilavı ve Hamsi Şöleni Başlıyor

Zeytinburnu Geleneksel 4'üncü Radyo Festivali ve Yöresel Tatlar Şöleni kapsamında 20 bin vatandaşa Türkistan Pilavı ve hamsi ikram edilecek.



Zeytinburnu Geleneksel 4'üncü Radyo Festivali ve Yöresel Tatlar Şöleni tüm hızıyla devam ediyor. 14 Nisan Cuma günü saat 13.00'da Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı'nda Türkistan Pilavı Şöleni ile devam edecek festivalde, 20 bin vatandaşa Orta Asya'nın meşhur lezzetlerinden Türkistan Pilavı ve ayran ikram edilecek.



Festival,15 Nisan Cumartesigünü ise yine aynı saatte 20 bin kişilik Hamsi Şöleni ile devam edecek. Tonlarca Türkistan pilavı ve hamsinin ikram edileceği festivalde sürpriz sanatçılar da sahne alarak kalabalığı halay ve horonla coşturacak.



Radyo maketinden canlı yayın müzik



Türkiye'nin önde gelen radyo spikerlerinin canlı yayın yapacağı festivalde Kral FM'den Afrikalı Ali, Best FM'den Cem Arslan, Show Radyo'dan Aslıhan, Radyo Viva'dan Duygu, Doğancan ve Ömer, Radyo Seymen'den Gökhan, TRT Kent Radyo İstanbul'dan Hopdedik Ayhan, Radyo Alaturka'dan Seçil Süslü, Radyo 7'den Venhar Sağıroğlu, LİG Radyo'dan Mehmet Ayan, Karadeniz FM'den Fulya Saati ve Kısa Devre, Baba Radyo'dan Umut, Kent FM'den Levent Erim, Radyo Yaren'den Ercan Işık, Barbaros Özdemir, Radyo Trafik ve Radyo Spor'dan Cenk Sarıkaya gibi birçok ulusal yayın yapan radyo kanallarının yanı sıra yerel radyo kanalları da meydanda kurulacak radyo maketinden canlı yayın yapacak. Ayrıca TRT Avaz, Kanal Urfa, Tek Rumeli TV, Mavi Karadeniz TV de yine festival alanından canlı yayın yapacak kanallar arasında yer alacak. - İSTANBUL