4 Yıldır Uzattığı Saçlarını 'Kanser Hastaları' Için Kestirdi

MELİKE KINACI - Kanser hastası annesini 6 yıl önce kaybeden Murat Değirmenci, izlediği bir sinema filminden etkilenerek 4 yıldır uzattığı saçlarını kestirdi. Kanser hastalığına yönelik farkındalık oluşturmayı amaçlayan Değirmenci'nin kesilen saçlarından, bir hasta için peruk yapılacak.



Kanser hastası annesini 6 yıl önce kaybeden Değirmenci, hayatını kanser hastalığına yönelik farkındalık oluşturmaya adadı. Özel bir şirkette çalışan 37 yaşındaki Değirmenci, boş vakitlerinde voleybol ve basketbol hakemliği yaparak kazandığı geliri, kanser hastalarına bağışladı.



Kanser hastaları ile refakatçilerinin kaldığı Yenimahalle'deki Onkoloji Şefkat Evi'ni sık sık ziyaret ederek hastalara moral vermeye çalışan Değirmenci, izlediği bir sinema filminden etkilenerek 4 yıldır uzattığı saçlarını, Şefkat Evi'nde kalan hastalara kestirdi. Değirmenci'nin kesilen saçlarından, bir kanser hastası için peruk yapılacak.



Değirmenci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fırsat buldukça sivil toplum kuruluşlarının sosyal sorumluluk faaliyetlerinde görev aldığını, kanser hastalarına yardımcı olmaya çalıştığını söyledi.



Uzun süredir uzattığı saçlarını kestirerek kanser hastalığına dikkat çekmek istediğini belirten Değirmenci, "Çünkü bu hastalığa yakalanan kişiler saçlarını kestirirken zorlanıyor. Aynı durumu benim annem de yaşadı. Annemin saçları uzundu, bana da benziyordu. 2011 yılında kolon kanserinden vefat etti. Saçları kesilirken ağlamıştı, bu da beni çok etkiledi." dedi.



Annesini kaybettikten sonra kanserle mücadele serüveninin başladığını belirten Değirmenci, saçlarını kanser hastaları için kestirme ilhamını, izlediği bir filmden aldığını söyledi.



4 yıl önce izlediği sinema filminde, eşi için uzattığı saçlarını kestiren bir karakter görünce bu düşüncenin aklında canlandığını anlatan Değirmenci, "Karakter, eşi için uzattığı saçlarını kesiyor, ona destek olmak için her türlü fedakarlığı gösteriyordu. Onun gibi yaşamaya, hangi duyguları hissettiğini anlamaya çalışıyordu. Ondan esinlendim. O filmi izledikten sonra 'Ben niye yapmayayım.' dedim. Ayrıca saçlarımı hastaların peruk olarak kullanma ihtimali olduğunu düşündüm." diye konuştu.



Değirmenci, uzun saçları nedeniyle iş yerinde sorun yaşamadığını belirterek, "Normalde hakemlik yaptığımda veya özel sektördeki işimde saç uzatmak problem oluyordu. Ancak durumu ve amacımı anlattığım zaman anlayışla karşıladılar. Bana her konuda destek oldular. Destek veren herkese çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.



Bu konuda, kanser hastalığıyla mücadele eden ve Onkoloji Evi'ni sık sık ziyarette bulunan hastalara yardımcı olmaya çalışan gönüllü Çiğdem Kuzucu'dan da yardım aldığını anlatan Değirmenci, Kuzucu'nun hikayesinin de kendisine motivasyon sağladığını dile getirdi.



"Yetişkin lösemi hastalarına da dikkat çekmek istiyorum"



Değirmenci, 19 yaşındaki lösemi hastası oğlunu 4 yıl önce kaybeden Kuzucu'nun, oğlunu kaybettikten sonra verdiği kanserle mücadeleye destek olmaya çalıştığını anlattı.



Değirmenci, "Herkes lösemiyi sadece çocuklarda görülür sanıyor, hep çocukların üzerine yoğunlaşılıyor ama erişkin hastalar da var. Ben iki haftada bir Gazi Üniversitesinde tedavi gören kanser hastası çocukları ziyarete gidip onlarla etkinlikler yapıyorum. Orada erişkin hastaları pek görmemiştim ama şimdi yetişkin hastalara da dikkat çekmek istiyorum. Bu konuda herkes duyarlı olmalı" şeklinde konuştu.