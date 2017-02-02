4 Yıl Sonra İlk Transfer!

Fenerbahçe taraftarları için sabırsızlıkla beklenen 10 numaranın gelmemesi nedeniyle ara transfer dönemi büyük bir hayal kırıklığıyla geride kaldı.

Ancak bu ocak ayı, son 3 seneye kadar kötü de değildi! Sarı-Lacivertliler 2012-13 sezonundan beri ilk kez ikinci transfer döneminde bir isme imza attırdı.

Oleksandr Karavaev, Shakhtar'dan kiralandı. 2014, 2015 ve 2016 ocak aylarını hareketsiz geçiren Fenerbahçe Yönetimi, böylece sessizliğini bozdu! Bu transfer döneminin, son 3 yıldakinden çok daha büyük hayal kırıklığı yaratmasının nedeni, hem başkan Aziz Yıldırım'ın hem de yöneticilerin ısrarla 10 numara takviyesi yapılacağını söyleyerek taraftarları umutlandırması oldu.

Kaynak: Fanatik



