4 Yaşındaki Çocuğun İnanılmaz Kurtuluşu

Hareket halindeki minibüsün açılan kapısından düşen 4 yaşındaki kız mucize eseri kurtuldu.

Hareket halindeki minibüsün açılan kapısından düşen 4 yaşındaki kız mucize eseri kurtuldu. Düşen çocuğu ise itfaiye eri olan Ryan Ciampoli isimli adam yoldan aldı.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

İtfaiye, Mucize, Minibüs, Erbaş, Er, Asker, Kız