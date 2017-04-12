4 yaşındaki Buğlem kansere yenik düştü



ZONGULDAK - Zonguldak'ta 2 yaşındayken karın şişliği nedeniyle hastaneye götürülen Buğlem Kaya, "Nöroblastom" teşhisiyle tedavi altına alındı. İlik nakline rağmen kansere yenik düşen 4 yaşındaki küçük kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Çaydamar Mahallesi'nde yaşayan 28 yaşındaki Barış Kaya ile 26 yaşındaki Bilay Kaya'nın iki çocuğundan en küçüğü olan 4 yaşındaki Buğlem Kaya, kanserle mücadelesine yenik düştü. Yaklaşık iki yıl önce karın şişliği ve kabızlık şikayetiyle hastaneye başvuran ailenin kızlarına "Nöroblastom" teşhisi konulmasıyla dünyası yıkılan ve yaşam mücadelesi veren minik Buğlem dün gece Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesinde hayatını kaybetti. 2 yıldır kanser tedavisi gören ve bir sene önce İstanbul'da özel bir hastanede ilik nakli yapılan 4 yaşındaki Buğlem Kaya küçük yaşta hayata tutunamadı.

"Tam ümidimiz çoğalmıştı ki yeniden yıkıldık"

İlik nakli sonrası kızlarının iyileşeceği ümidiyle çabaladıklarını anlatan acılı baba Barış Kaya, "Buğlem ilk zamanlar biyopsi oldu. Ameliyat oldu. Sonra biraz ümitlerimiz artmıştı. Ameliyattan sonra ilik nakli için İstanbul'a gittik. Kırkıncı gün hastalık aynı bölgede tekrar etti. Yeniden ameliyat olma durumu oldu. Zonguldak'taki doktorumuzun yanına geldik. Kemoterapi yeniden başladı. Hastalık kemik iliğine sıçradı. Değişik kemoterapiler kullanıldı. Hastalık artık vücudunu yavaş yavaş sarmaya başlamıştı. İlaçlara tepki vermemeye başladı. En son yaklaşık 10 gün önce akciğer filmi çekilmişti. Oraya da bir sıçrama olduğu görüldü. Solunum yolu sıkıntısı oldu. Dün gece 22.30 civarında nöbet geçirdi. Yaklaşık bir saat sonra da kaybettik. Evladımızı bırakmamak için, elinden tutmak için sonuna kadar uğraştık. Ama olmadı. Dünya hali, bizim elimizden bu kadar geldi. Küçük çocuklarda bu hastalık daha etkili olduğu için hastalık vücudunu daha çabuk sardı. Buğlem'in başlangıçtan sonuna kadar destekte bulunan Çaydamar Mahalle Muhtarımız Mehmet Zaman'a ve kampanyada destek veren herkese teşekkür ediyorum. Dualarını esirgemesinler" diye konuştu.

Küçük kızın cenazesi ise hastane morgundan alınarak bugün Beycuma beldesinde ikindi namazını müteakip toprağa verilecek.

(OA