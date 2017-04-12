4 Yaşında Kansere Yenik Düştü

ZONGULDAK'ta, 4 yaşındaki Buğlem Kaya, sinir hücrelerinde oluşan tümör nedeniyle ilik nakli olmasına rağmen hayatını kaybetti.



Çaydamar Mahallesi'nde oturan ev kadını 28 yaşındaki Bilay ve aynı yaştaki eşi Barış Kaya'nın 2 çocuğundan Buğlem Kaya, Ekim 2015'de karın bölgesindeki ödem nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Buğlem Kaya'ya, Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde 'nöroblastom' (sinir hücrelerinde çıkan tömür) teşhisi konuldu. Kemoterapi tedavisi görmeye başlayan Buğlem Kaya'ya, geçen yıl İstanbul'daki özel bir hastanede ilik nakli yapıldı.



Hastalığı yenemeyen küçük Buğlem, BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde kemoterapi tedavisine devam etti. Buğlem Kaya, dün hastanede hayatını kaybetti. Barış Kaya, kızını hayatta tutmak için uzun zamandır mücadele ettiğini söyleyerek, "Hastalığı aynı yerde tekrar edince Zonguldak'taki doktorumuza başvurduk. Tekrar kemoterapi yeniden başladı. Hastalık kemik iliğine de sıçradı. Hastalık vücudunu sarmaya başlamış. İlaçlara tepki vermemeye başladı. 10 gün önce akciğer filmi çekilmişti. Oraya da bir sıçrama olduğu görüldü. Dün gece 22.30'da nöbet geçirdi. Yaklaşık bir saat sonra da kaybettik. Çok üzgünüz" dedi.



- Zonguldak