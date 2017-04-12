4 Yaşında Kansere Yenik Düştü (2)

TOPRAĞA VERİLDİ



Buğlem Kaya'nın cenazesi yakınları tarafından hastaneden alındıktan sonra Çaydamar Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi. Bilay ve Barış Kaya çifti bu sırada gözyaşlarını tutamadı. Diğer oğlu 8 yaşındaki Şeref Arda ile gözyaşı döken Bilay Kaya, "Çok uğraştık senin için kızım ama başaramadık. Bizi bırakıp gitme" dedi. Anne ve oğlunu yakınları teskin etmeye çalıştı. Buğlem Kaya'nın cenazesi, dua edilmesi ardından Karadere Köyü'ne götürülüp cenaze namazı ardından köy mezarlığında toprağa verildi.



