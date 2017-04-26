4. Vecihi Hürkuş Havacılık Ödülleri

Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi tarafından düzenlenen 4. Vecihi Hürkuş Havacılık Ödülleri, törenle sahiplerine verildi.

4. Vecihi Hürkuş Havacılık Ödülleri

Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi tarafından düzenlenen 4. Vecihi Hürkuş Havacılık Ödülleri, törenle sahiplerine verildi.

THK Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversitenin İşletme ve Ekonomi Topluluğu tarafından Holiday Inn Otel'de organize edilen törende, havacılık sektörünün başarılı kurum ve kuruluşlarına 16 dalda ödülleri takdim edildi.

THK Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Kürşat Atılgan, törende yaptığı konuşmada, Vecihi Hürkuş'un Türk havacılık tarihinin en önemli şahsiyetlerinden biri olduğunu hatırlatarak, "Vecihi Hürkuş ömrü boyunca yılmak bilmeden çalışıp hayallerini gerçekleştirerek Türk havacılık tarihinde müstesna bir yer bıraktı." ifadesini kullandı.

Hürkuş'un THK tarafından mühendislik eğitimi için Almanya'ya gönderildiğini belirten Atılgan, şunları kaydetti:

"THK'nın varoluş sebebi bu. Şimdilerde bu vizyonu THK Üniversitesi ile ortaya koyuyoruz. Günümüzde ülkemizin Vecihi Hürkuşlara çok ihtiyacı var. THK, hayal kuran, ısrar eden, vazgeçmeyen gençlerimizin hayallerini gerçekleştirmek için her zaman hazır ve nazırdır. 92 yıldır değişmeyen 'İstikbal göklerdedir' vizyonumuzla kazandığımız tecrübeyi başta THK Üniversitesi üzerinde olmak üzere gençlerimize sunmak için can atıyoruz."

Programda Vecihi Hürkuş sunumlarla anıldı.

4. Vecihi Hürkuş Havacılık Ödülleri ve internetten yapılan oylama sonucu belirlenen sahipleri şöyle:

En iyi hava savunma sanayi şirketi: TUSAŞ Havacılık ve Uzay Sanayi


En çevreci terminal işletmesi: TAV- Esenboğa Havalimanı


En iyi iç hatlar terminali: TAV- Atatürk Havalimanı

En iyi havayolu şirketi: Türk Hava Yolları

En yetkin bakım kuruluşu: Turkish Technic

En iyi hava kargo işletmesi: Turkish Cargo

En iyi havayolu entegreli posta ve kargo şirketi: Posta ve Telgraf Teşkilatı

En iyi terminal işletmesi: ICF- Antalya Havalimanı


En iyi uçuş kampanyası yapan şirket: Pegasus Havayolları


En iyi hava taksi işletmesi: Skyline


En iyi uçuş eğitim organizasyonu: Atlantik Uçuş Akademisi

En iyi uçak güvenlik hizmeti veren kuruluş: Gözen Güvenlik Hizmetleri


En iyi yer hizmetleri şirketi: Çelebi Hava Servisi

En iyi balon işletmesi: Royal Balloon


En iyi dış hatlar terminali: YDA


4. Vecihi Hürkuş Havacılık Ödülleri özel ödülü: Veli Sarıtoprak - Türk Sanayici ve İş Adamları Vakfı Başkanı.

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