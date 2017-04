4'üncü Uluslararası Beyaz Et Kongresi Antalya'da Başladı

İki yılda bir düzenlenen Uluslararası Beyaz Et Kongresi'nin dördüncüsü, 27-30 Nisan 2017 tarihleri arasında bin 500 kişinin katılımıyla Antalya'da start aldı.



Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği (BESD-BİR) tarafından iki yılda bir düzenlenen 4'üncü Uluslararası Beyaz Et Kongresi, 27-30 Nisan 2017 tarihleri arasında bin 500 kişinin katılımıyla Antalya'da yapılıyor. Sektörde Türkiye'nin uluslararası katılımla gerçekleşen en büyük kongresinin açılışı, Kongre Başkanı Prof.Dr.Necmettin Ceylan, Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Başkanı Dr. Sait Koca, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş'in konuşmaları ve 33 ülkeden önemli bilim insanı, uzman ve sektör paydaşlarının katılımı ile yapıldı.



Dünya piliç eti üretiminde Türkiye 8'inci



BESD-BİR Başkanı Dr. Sait Koca yaptığı açıklamada "Dünya piliç eti üretiminde 8.sırada yer alan Türkiye, kanatlı eti ticaretinde ise 5.sırada yer almaktadır. Sektör olarak ihracata çok önem veriyoruz. 2016 yılında 66 ülkeye ihracat gerçekleştirdik. En fazla ihracat yaptığımız ülke Irak. Mevcut pazarları büyütme ve yeni pazarlara girme çalışmalarımız ise sürüyor. Pek çok sektörün hayatta kalma mücadelesi verdiği 2015 ve 2016 yıllarında kanatlı et üreticileri olarak yatırım yapmaya devam ederek mevcudu korumaya odaklandık ve bunu da başardık" dedi.



"Tarım Bakanlığı AB'ye beyaz et ihracatını askıya alırsa sonuna kadar destekleriz"



Sektörün yıllardır uygulanmaya alınmasını beklediği 'Bölgeselleştirme' çalışmalarının Tarım Bakanlığı tarafından tamamlanmasını memnuniyet verici bulduklarını söyleyen Koca, 20 yıldır hedef pazar olan Avrupa Birliği'ne ihracatla ilgili yasal izinlerin bir türlü tamamlanamadığına dikkat çekti. Koca şöyle devam etti: "AB'nin ithalat yaptığı ülkelerle Türkiye'yi karşılaştırdığımızda; onlardan geri olmadığımızı, hatta bazılarından çok daha iyi olduğumuzu biliyoruz. AB'nin tutumunun siyasi olarak yorumluyoruz. Bakanlığımızın AB'ye ihracat konusunu askıya almaya karar vermesi yanlış olmayacaktır. Sektör olarak biz de böyle bir kararın arkasında oluruz, destekleriz".



"Beyaz et tüketimimizi ne kadar arttırabilirsek, kırmızı et konusundaki baskıları o oranda azaltırız"



Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş ise; "Şimdi Türkiye olarak artık önümüze bakmalıyız, ekonomiye, piyasaya, tarıma odaklanmamız gerekiyor. İşte tam da bu döneme denk gelen kongremiz inanıyorum ki sektöre çok büyük katkılar sağlayacaktır. Bakanlığımız ve bizler için yol gösterici olacaktır diye değerlendiriyorum. Güçlü devlet olabilmek için öncelikle güçlü toplum olmak gerekir. Bunun yolu da sağlıklı ve dengeli beslenen bireylerden geçer. Ama bugün dünyaya bakıldığında yaklaşık 1 milyar nüfusun yetersiz beslenme ile karşı karşıya olduğunu görüyoruz. Yine bedensel ve zihinsel gelişimle ilgili olmazsa olmaz ihtiyacımız olan proteinin, yeterli derecede toplumlar tarafından alınmadığını görüyoruz. Protein ihtiyacımızın büyük bölümünü, halen kanatlı etinden karşılıyoruz. Kırmızı et olarak sıkıntılarımız var. Üretimde özellikle büyük bir baskı var. Yılda 400-500 bin büyükbaş hayvan ithal ediyoruz. Beyaz et tüketimimizi ne kadar arttırabilirsek, kırmızı et konusundaki baskıları o oranda azaltırız" diye konuştu. - ANTALYA